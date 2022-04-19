氣候不穩雲林農災損多 農委會今起現金救助

今年天氣詭譎多變，農業大縣雲林傳出各式農作物災情，經縣長張麗善、立委劉建國積極爭取，行政院農委會今起現金救助雲林縣西瓜、香瓜、咖啡等3項農作物，災損超過2成可申請現金救助，申請時間自本月19日起至28日，由農民自行到各地公所辦理。

二崙鄉陳姓農民說，今年很多西瓜都有栽仔病，因西瓜藤根部在成長時泡水腐爛長菌，西瓜藤長大痊癒後便將菌包覆在內，再由西瓜藤將菌帶到西瓜內，在西瓜底部形成褐斑，隨著西瓜成熟不停在裡面發酵產生氣體，最後使西瓜膨脹爆裂。

陳姓農民也說，今年氣候不穩定，出現很多瘋藤，這種西瓜藤長出的西瓜不沙也不甜，只能淘汰掉，目前災損預估超過4成，之後要再看劣瓜淘汰後第二批生長情形。

劉建國表示，今年2、3月接連幾波豪大雨，再加上氣溫驟降，導致西瓜根部龜裂降低結果率，也讓咖啡受寒害影響。面對今年農災損，接獲農民陳情後，立即於3月30日會同農糧署、農改場人員前往古坑察看咖啡災損，也在4月6日馬上發函請農委會了解西瓜災損狀況，並啟動天然災害救助，降低農民損失。

縣府農業處表示，4月7日縣府邀集相關單位至二崙會勘，也立即函請農委會建議救助。4月12日縣府因接獲民眾陳情，崙背、麥寮、林內、大埤等4地均有西瓜農損災情，再次函請農委會救助；同時縣府也函請農委會對崙背、二崙、麥寮種植的香瓜進行每公頃7.5萬元現金救助。