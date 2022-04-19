第436天終於等到石虎 牠從卓蘭鎮老庄溪石虎橋上通過

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪全國首創野生動物友善通道跨越橋（石虎橋）完工第436天，今年3月16日首次監測到石虎利用，卻是從通道上方穿越，縣府農業處最近公布影像，並研擬通道上方開口，改善動線，緩解石虎路殺壓力。

大安溪是苗栗縣、台中市兩地石虎重要交流廊道區，老庄溪下游匯入大安溪有約1公里的溪床三面光工程結構，造成棲地破碎，增加石虎路殺風險，縣府建置2座老庄溪跨越橋，橋身彩繪石虎鮮艷可愛又顯眼，被稱為石虎橋，去年1月完工，今年3月16日首次監測到石虎從通道上方穿越，縣府農業處認為具有重大參考價值。

農業處指出，自動相機監測監測到白鼻心、鼬獾、鼠類、鼩鼱及家貓通過石虎橋，但石虎於去年1月14日曾進入約5秒後退出離去，後來記錄到數次石虎經過通道口，僅有一次走向洞口張望，其餘均單純經過，石虎橋完工第436天，終於確認石虎利用。

農業處分析，貓及白鼻心均會使用通道上方通行，也記錄到石虎躍上通道旁護欄的影像，研擬增加上護欄的導引板，改善通道上方導引板及鋪面，提升舒適與穩定度，並在通道上方開口，讓動物可以通道內及通道上移動，增加使用的自由度，持續提升石虎使用通道上方橫越的意願。