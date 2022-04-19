華南雲雨區東移 北台今明有雨 周五起將「暖如夏」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，華南雲雨帶東移，前緣中層雲觸及北部；伴隨弱回波，東南部海面亦有一些；東半部有局部降雨，北部亦有零星降雨。

吳德榮說，截至4時53分，本島平地最低氣溫為新北瑞芳區的14.3度；其他各區平地最低氣溫：中部(台中清水區)16.3度，南部(台南白河區)18.5度，東部(宜蘭三星鄉)17.0度；台北市(南港區)15.1度。

吳德榮表示，根據最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨；北台偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。各區平地氣溫：北部14至22度，中部16至27度，南部18至31度，東部17至29度。

吳德榮說 根據最新模式模擬顯示，明日雨帶逐漸北移，清晨北台仍有局部雨，白天起雨帶脫離，北台雨後多雲；各地氣溫回升。周四鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨；週四晚各地天氣好轉。