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蛋白、蛋黃分開煎 半熟太陽蛋不黏鍋不燒焦有秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
完美的半熟太陽蛋，搭配任何主食都很合適。圖擷取自食楽WEB
完美的半熟太陽蛋，搭配任何主食都很合適。圖擷取自食楽WEB

一顆完美的半熟蛋，無論配飯、配麵，甚至是和吐司搭配，吃起來都是方便又美味。日本網站「食楽WEB」最近就分享食譜，教導如何煎出完美的半熟太陽蛋。

材料：雞蛋1顆、食用油少許

1.打蛋，將蛋白與蛋黃分離

圖擷取自食楽WEB
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2.加熱平底鍋，倒入一層淺油。鍋子熱好之後轉中火，將蛋白部分慢慢倒入鍋中，倒的時候盡可能注意形狀完整。關鍵在鍋子如果不夠熱，蛋白就容易黏鍋，以及如果油放得太多，蛋白周圍也容易燒焦。

圖擷取自食楽WEB
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3.蛋白凝固後，將平底鍋移到抹布上方降溫。這動作可以避免蛋白燒焦。

圖擷取自食楽WEB
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4.開小火，將蛋黃放到蛋白中央加熱五分鐘。如果蛋黃容易晃動，可以用湯匙輕壓固定。這樣可以確保蛋黃的位置一定在中央。如此一來，就能做出蛋黃半熟，又完美在中央的太陽蛋。

圖擷取自食楽WEB
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日本 食譜 雞蛋

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