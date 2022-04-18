出門備雨具！「華南雲雨區」明報到 2大降雨熱區曝光

受東北季風及華南雲系影響，北部雲量偏多，全台早晚偏涼，水氣增多，入夜後北部、東北部及東部地區會有短暫雨，而南部為晴時多雲。中北部及東部早晚低溫降至18度左右，南部約20至23度，高溫北部為21至23度，東部為24至26度，中南部則在28度左右。

明日東北季風增強，各地早晚較涼，北部氣溫再降，因受華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加，各地山區雨勢明顯，中南部地區影響較小，仍是多雲到晴的天氣。周三白天各地將回暖，不過入夜後至周四受微弱鋒面影響，中北部將有短暫雨。周五起受吹南風影響，氣溫明顯上升，甚至感受悶熱。因山區熱對流發展旺盛，北部會有局部短暫雨或雷雨。本周天氣不穩定，提醒民眾外出備雨具。