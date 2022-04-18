打第三劑才可參加團體旅遊 怎麼取消、怎麼退費看這裡

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心4月15日臨時宣布，要打完第三季才可參加團體旅遊，由於事先未知會交通部，交通部長王國材「看報紙才知道」，讓旅行社、旅宿業者、觀光局炸鍋，整個周末都在因應退票、取消；晚間交通部觀光局再與業者協調溝通，訂出退費機制。

觀光局局長張鍚聰今日分別與旅行業及旅宿業者溝通，包含須完成第3劑接種對象、尚未打追加劑(第3劑)旅客如何處理、特定團體認定及解約退費適用原則。

觀光局表示，分為兩部分，參加團體旅遊，以及參加特定團體旅遊者。參加團體旅遊的旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種，但不包括12歲以上未滿18歲、完成第2劑接種及未滿12歲的旅客。

觀光局表示，18歲以上尚未打追加劑(第3劑)，已滿第2劑間隔期(12周)者，請旅客儘快於出團前打第3劑；已打完兩劑，但「未滿」間隔期（12週）者，出示施打兩劑證明即可參團；另有醫師開立證明，不能施打「所有」疫苗者，請旅客提供參團前一天或當天的「快篩」陰性證明，即可參團。

而爭議最大的解約退費處理原則，觀光局表示，出發時間為4月22日以後者，未符合完整接種(即接種第3劑)適用國內旅遊定型化契約第13條規定辦理，即旅行社應提出已代繳的行政規費，或已支付的必要費用單據(如航空公司退票手續費、旅宿之取消費用等)，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

至於12歲以上、未滿18歲完成第2劑接種，及未滿12歲旅客，不在上述規定限制內，報名參團者不受影響，如因個人因素取消行程，適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供的收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日的長短按比例賠償旅行業損失。

觀光局說，另外，會議也訂出特定團體的認定，是指成員間彼此特定(例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等)，不需要符合上述需完成第3劑接種的規定。

觀光局表示，特定團體取消行程適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供的收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日的長短按比例賠償旅行業損失。

而旅行業代收代付的行業，相關團費(必要費用)皆已於出發前給付合作廠商如航空公司、旅宿業者等，為減少業者及民眾損失，國內航線的航空業者同意，4月18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前，檢附團體旅客的疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票；自4月22日的團體旅遊即依指揮中心規定辦理。

而觀光局今與業者溝通，因為不同旅宿規模大小及成本有異，且多已訂有合作契約，旅館公會表示會盡力協調旅館業，以長久合作的善意考量，從寬處理此次防疫政策受影響的個案，以降低雙方及旅客損失。

觀光局表示，旅客與旅行社間如因取消行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向品保協會(電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續可再向觀光局申訴處理。