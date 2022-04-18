五一連假台鐵不加班 高公局公布交通疏導措施

今年勞動節連續假期4月30日(周六)至5月2日(周一)，共計3天，勞周一為連假第2天，適用勞基法民眾於5月2日補假，交通量較周一例假日增加約10%，預估勞動節連假期間的全日交通量約95至110百萬車公里。

高公局表示，考量宜花東地區為國內熱門旅遊景點，高速公路局研判連假首日(周六)及次日(周日)國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形，至連假第3日(周一)，各級公家機關周一校仍有上班及上學需求，高公局審慎研擬交通疏導措施如下。

根據高公局規劃，4月30日5至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；5月1日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

而高公局將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制；針對11處重點路段實施精進式匝道儀控；開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高工局表示，針對國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控，會視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。