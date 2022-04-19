韋禮安翻唱經典《叫我好來》歌曲動聽、經典不滅

今年初才剛以電影《月老》主題曲〈如果可以〉一曲奪下Hit Fm「年度百首單曲」之冠，擁有豐沛創作能量的韋禮安首次跨刀，為「黑人牙膏煥新好來」量身改編品牌主題曲，將傳頌數十載的國民廣告洗腦歌重新編曲並填上全新歌詞，嶄新風格加上韋禮安的獨特嗓音，讓品牌歌曲推出後立刻驚豔全網引起粉絲熱議！

▲創作才子韋禮安為「黑人牙膏煥新好來」量身改編品牌主題曲。 圖／好來化工提供

全新Darlie Good Morning Song《叫我好來》耳熟能詳的輕快旋律、朗朗上口的歌詞，這首經典的廣告神曲不僅伴隨無數台灣人成長，更被許多大咖歌手如：陳綺貞、蕭敬騰、盧廣仲等改編演繹過。韋禮安坦言，接到好來品牌歌曲改編任務的時候，「確實感到興奮、期待又緊張。『好來』聽起來是個全新的名字，但實際上又是我們熟悉的老朋友。」

▲韋禮安坦言在接到這首經典廣告歌改編任務時，感到興奮、期待又緊張。 圖／好來化工提供

除了在編曲上使用韋禮安擅長的鋼琴，透過清脆有力、表情豐富的鋼琴聲營造出俏皮感，韋禮安在改編歌詞時，也特別把大眾對品牌的印象：「清新」、「自信」、「笑容」作為關鍵字，把產品特色寫進歌詞裡，更能貼近消費者的心。至於這首全新品牌歌曲的最大亮點是什麼?「當然就是有我的聲音在裡面！」韋禮安打趣的說。

▲韋禮安在歌詞中放入「清新」、「自信」、「笑容」3大關鍵字，充分展現品牌特色。 圖／好來化工提供

在拍攝品牌歌曲幕後花絮時，韋禮安也透露自己每天都會刷牙2-3次，除了早晚刷牙，只要時間和環境許可，吃完午餐後他也會刷牙，他認為男生想要保持帥氣又討人喜歡，秘訣就是：「清新自信，天天刷牙！」

▲韋禮安認為「清新自信，天天刷牙」是男生保持帥氣的秘訣。 圖／好來化工提供

而2022 Darlie好來主題曲記憶點十足的還有最後一段歌詞：「以前的黑人牙膏，就是現在的好來，清新自信，叫我好來！」韋禮安透過簡短歌詞串連品牌的過去和現在，勾起大眾集體兒時記憶，創造滿心溫暖與感動，吸引網友大讚。韋禮安表示，「我很喜歡『好來』背後代表的意義——美好因笑容而來。我覺得每天早上起床刷完牙對著鏡子，擺著笑容，笑的時候，心靈也會自然跟著身體一起動起來，美好真的會因笑容而來！」

▲韋禮安對「好來」代表的品牌意義—「美好因笑容而來」感到認同。 圖／好來化工提供

相信粉絲們一定都在敲碗，迫不及待想感受「韋禮安式」的清新活力！「黑人牙膏」自今年啟動品牌煥新計畫，以公司創始中文名字「好來」代替「黑人」名稱，更完美地詮釋「美好因笑容而來」的理念。期盼透過韋禮安的清新演繹，為品牌經典主題曲注入煥新氛圍，持續陪伴大眾用自信笑容迎接未來精彩！

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