快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

團客3劑出團掀倒團潮？ 業界悄悄話：免驚啦

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
觀光旅遊業受疫情升溫衝擊，422起打滿3劑才能參加旅行團，外傳還引發倒團。記者劉學聖／攝影
觀光旅遊業受疫情升溫衝擊，422起打滿3劑才能參加旅行團，外傳還引發倒團。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心要求團體旅客打滿3劑再出團旅遊，外傳引發倒團潮。但記者今訪查多位國旅資深導遊卻發現，實情並非如此。一位不願具名的導遊說，為了大家的健康當然還是希望打滿3劑再出發，但「最關鍵的是，規定如此但誰來查核？連小吃部都查不完管不了，誰來查國旅團？」

團客打滿3劑再出團引發熱議，屏東縣九如鄉公所5月12日、13日安排鄰長文康活動，兩天一夜台東旅程因不到1個月就要出發，馬上受到衝擊。公所民政課表示，此次活動有百餘人報名，規畫3輛車出遊，接下來會進一步調查參加人員疫苗接種情況，並宣導盡快接種第3劑。

公所表示，行程取消的可能性很低，若參加人員第3劑接種率不高，最可能的方案是延期，再藉此機會宣導，呼籲盡快接種。活動承辦人員私下透露，希望縣府或中央機關就出團規定統一頒布細部指引，例如哪一種團體旅遊需符合3劑規定，若有團員因個人健康因素不願接種又該如何處理？

一位資深國旅導遊說，接種3劑再出團是為了保障所有人的健康，從業人員都支持，但實際狀況是，有些人因健康因素未接種，有人是2劑打滿未達14周，他「24日、25日連續兩天有團要出，但新規來的突然，未打3劑的團員現在去預約，也未必能約到」，個別狀況複雜。

另一位導遊說，「最根本關鍵的是，規定如此但誰來查核？我會拜託團員快打疫苗，也會通知團員帶著小黃卡集合，但上車了發現沒打3劑，總不能板著臉要客人下車吧！」這位導遊還反問，3劑規定若能落實，怎麼會有小吃部「娛樂圈」染疫風暴？小吃部家數少店址固定都查核不了，團客趴趴走要怎麼查？

但若團體旅遊並未出現明顯倒團潮，旅館民宿的退房潮又從何而來？受訪導遊說，「是恐慌心理引發的骨牌效應！」因為台灣多數民眾自我防疫意識都很高，眼看疫情升溫馬上自我升級，才是衝擊旅遊業的原因。

天上人間小吃部引發娛樂團染疫風暴，依規定進出娛樂場所人員都需接種3劑疫苗。記者魏斌／攝影
天上人間小吃部引發娛樂團染疫風暴，依規定進出娛樂場所人員都需接種3劑疫苗。記者魏斌／攝影
天上人間張貼疫苗接種告示，依規定進出人員都需接種3劑，但落實執行仍有差距。記者魏斌／攝影
天上人間張貼疫苗接種告示，依規定進出人員都需接種3劑，但落實執行仍有差距。記者魏斌／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

疫情退房潮損失誰來扛？ 屏東消保官：延期是最佳方案

南投今增2例本土 中年男打3劑疫苗突破性感染「陰轉陽」

屏東+14公布最新足跡！娛樂場所衍伸6例、接觸家族親戚1歲女童也染疫

不玩了！團客潰逃 墾丁、小琉球爆退房潮

相關新聞

威力彩頭獎再摃龜 下期上看8.8億元

今晚開獎的威力彩頭獎再度摃龜，至今已經18連摃，台灣彩券公司表示，4月21日開獎的威力彩第32期預估銷售2.7億元，頭獎...

出門備雨具！「華南雲雨區」明報到 2大降雨熱區曝光

受東北季風及華南雲系影響，北部雲量偏多，全台早晚偏涼，水氣增多，入夜後北部、東北部及東部地區會有短暫雨，而南部為晴時多雲...

健康主題館／自製康普茶避免汙染 空腹喝恐傷胃

近年康普茶（Kombucha）掀起潮流，除風靡歐美名人界，韓國人氣男團BTS團員柾國也有喝康普茶的習慣而引起流行，不僅超商架上可見罐裝康普…

65歲走路不穩、四肢沒力 竟是頸椎椎間盤突出

65歲李先生近期走路不穩，雙下肢力量大不如前，症狀愈發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動。就醫檢查...

健康你我他／自製豆漿加料 搭配時令水果

「一日之計在於晨，一日精力在早餐。 」完全道出早餐的重要性。退休後這幾年，便是基於此理念來準備早餐，早已不使用牛奶作為飲...

財富自由就看這次！威力彩8億頭獎號出爐

威力彩第111031期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、09、38、22、08、01，第二區中獎號碼為03號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。