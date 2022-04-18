團客3劑出團掀倒團潮？ 業界悄悄話：免驚啦

中央流行疫情指揮中心要求團體旅客打滿3劑再出團旅遊，外傳引發倒團潮。但記者今訪查多位國旅資深導遊卻發現，實情並非如此。一位不願具名的導遊說，為了大家的健康當然還是希望打滿3劑再出發，但「最關鍵的是，規定如此但誰來查核？連小吃部都查不完管不了，誰來查國旅團？」

團客打滿3劑再出團引發熱議，屏東縣九如鄉公所5月12日、13日安排鄰長文康活動，兩天一夜台東旅程因不到1個月就要出發，馬上受到衝擊。公所民政課表示，此次活動有百餘人報名，規畫3輛車出遊，接下來會進一步調查參加人員疫苗接種情況，並宣導盡快接種第3劑。

公所表示，行程取消的可能性很低，若參加人員第3劑接種率不高，最可能的方案是延期，再藉此機會宣導，呼籲盡快接種。活動承辦人員私下透露，希望縣府或中央機關就出團規定統一頒布細部指引，例如哪一種團體旅遊需符合3劑規定，若有團員因個人健康因素不願接種又該如何處理？

一位資深國旅導遊說，接種3劑再出團是為了保障所有人的健康，從業人員都支持，但實際狀況是，有些人因健康因素未接種，有人是2劑打滿未達14周，他「24日、25日連續兩天有團要出，但新規來的突然，未打3劑的團員現在去預約，也未必能約到」，個別狀況複雜。

另一位導遊說，「最根本關鍵的是，規定如此但誰來查核？我會拜託團員快打疫苗，也會通知團員帶著小黃卡集合，但上車了發現沒打3劑，總不能板著臉要客人下車吧！」這位導遊還反問，3劑規定若能落實，怎麼會有小吃部「娛樂圈」染疫風暴？小吃部家數少店址固定都查核不了，團客趴趴走要怎麼查？