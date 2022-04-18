聽新聞
test
0:00 / 0:00
團客3劑出團掀倒團潮？ 業界悄悄話：免驚啦
中央流行疫情指揮中心要求團體旅客打滿3劑再出團旅遊，外傳引發倒團潮。但記者今訪查多位國旅資深導遊卻發現，實情並非如此。一位不願具名的導遊說，為了大家的健康當然還是希望打滿3劑再出發，但「最關鍵的是，規定如此但誰來查核？連小吃部都查不完管不了，誰來查國旅團？」
團客打滿3劑再出團引發熱議，屏東縣九如鄉公所5月12日、13日安排鄰長文康活動，兩天一夜台東旅程因不到1個月就要出發，馬上受到衝擊。公所民政課表示，此次活動有百餘人報名，規畫3輛車出遊，接下來會進一步調查參加人員疫苗接種情況，並宣導盡快接種第3劑。
公所表示，行程取消的可能性很低，若參加人員第3劑接種率不高，最可能的方案是延期，再藉此機會宣導，呼籲盡快接種。活動承辦人員私下透露，希望縣府或中央機關就出團規定統一頒布細部指引，例如哪一種團體旅遊需符合3劑規定，若有團員因個人健康因素不願接種又該如何處理？
一位資深國旅導遊說，接種3劑再出團是為了保障所有人的健康，從業人員都支持，但實際狀況是，有些人因健康因素未接種，有人是2劑打滿未達14周，他「24日、25日連續兩天有團要出，但新規來的突然，未打3劑的團員現在去預約，也未必能約到」，個別狀況複雜。
另一位導遊說，「最根本關鍵的是，規定如此但誰來查核？我會拜託團員快打疫苗，也會通知團員帶著小黃卡集合，但上車了發現沒打3劑，總不能板著臉要客人下車吧！」這位導遊還反問，3劑規定若能落實，怎麼會有小吃部「娛樂圈」染疫風暴？小吃部家數少店址固定都查核不了，團客趴趴走要怎麼查？
但若團體旅遊並未出現明顯倒團潮，旅館民宿的退房潮又從何而來？受訪導遊說，「是恐慌心理引發的骨牌效應！」因為台灣多數民眾自我防疫意識都很高，眼看疫情升溫馬上自我升級，才是衝擊旅遊業的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言