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冷凍薯條不用退冰不用炸 和鮭魚一起熱炒省油又對味
許多人愛吃薯條，然而如果想要油炸薯條，最後剩下來的廢油該怎麼處理，經常令人傷透腦筋。不過最近日本媒體「女子SPA！」就分享，其實利用市售的冷凍薯條，不一定得靠油炸，用拌炒的方式料理，也能輕鬆將美味的薯條送上桌。
「味噌鮭魚炒薯條」食譜
食材：
鮭魚 約2片
冷凍薯條 200公克
太白粉 2大匙
奶油 20公克
味噌 1大匙
醬油 1小匙
米酒 1小匙
味琳 1小匙
蔥花 適量
1.用廚房紙巾將鮭魚擦乾，均勻抹上太白粉，並切成一口大小
2.熱鍋，開始煎鮭魚。一邊注意別讓鮭魚燒焦，一邊將兩面都煎熟後暫時拿出鍋子外。
3.倒入冷凍薯條，炒到表面微焦。薯條事先不需退冰。
4.再加入剛剛的鮭魚及調味料，拌炒均勻後灑上蔥花即完成。
報導指出，除了鮭魚之外，脂肪豐厚的肉類其實都很適合和冷凍薯條一起拌炒，所以像是牛五花之類的肉片都能考慮，調味也能依據喜好調整。如此一來，就能在油炸之外，以另一種方式享用到馬鈴薯的美味。
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