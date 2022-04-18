中榮核醫放射免疫分析實驗室啟用 不必再北送曠日廢時

台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用，除可用放射免疫分析方式檢驗，還能針對一些常用的檢測項目，做出較原有方式更為穩定的檢測結果，免除以往只能依賴外送至北部檢測，以及檢體可能因運送過程變質的風險。

台中榮總指出，放射免疫分析雖然具有高靈敏性、高準確性的特性，然而因為具有放射性，一般檢驗部門並無法操作執行這類檢驗。而且有些品項一家醫院每周常常不到5個檢體，甚至掛零。不論自費或健保給付的品項，絕大多數為賠本的服務性質，大中部區域以往也並無醫院執行這類以放射免疫分析方式進行的檢驗項目。