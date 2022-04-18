快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中榮核醫放射免疫分析實驗室啟用 不必再北送曠日廢時

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用。圖／台中榮民總醫院提供
台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用。圖／台中榮民總醫院提供

台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用，除可用放射免疫分析方式檢驗，還能針對一些常用的檢測項目，做出較原有方式更為穩定的檢測結果，免除以往只能依賴外送至北部檢測，以及檢體可能因運送過程變質的風險。

台中榮總指出，放射免疫分析雖然具有高靈敏性、高準確性的特性，然而因為具有放射性，一般檢驗部門並無法操作執行這類檢驗。而且有些品項一家醫院每周常常不到5個檢體，甚至掛零。不論自費或健保給付的品項，絕大多數為賠本的服務性質，大中部區域以往也並無醫院執行這類以放射免疫分析方式進行的檢驗項目。

院長陳適安說，台中榮總為中部唯一公立醫學中心，肩負提供中區民眾整合全人照護的責任，因此決定建設這個實驗室。他也特別感謝財團法人台中市私立惠康社會福利基金會捐贈儀器設備，嘉惠病人，特別是對於罕見少見疾病等弱勢族群提供即時且費用優惠的檢測方式，給予更完善的照護。

台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用。圖／台中榮民總醫院提供
台中榮民總醫院最新建置的核醫放射免疫分析實驗室上午揭牌啟用。圖／台中榮民總醫院提供

台中榮總 健保

延伸閱讀

中區戶外探索教育中心落腳南投 今年9月可望完工

中榮40年院慶 名醫級團隊5G輔助 讓偏鄉醫療無距離

蘭潭國中校慶60週年 傑出校友已故俠醫林杰樑獲獎

高雄擬設每天12小時外送工時引反彈 學者：建議刪除

相關新聞

威力彩頭獎再摃龜 下期上看8.8億元

今晚開獎的威力彩頭獎再度摃龜，至今已經18連摃，台灣彩券公司表示，4月21日開獎的威力彩第32期預估銷售2.7億元，頭獎...

出門備雨具！「華南雲雨區」明報到 2大降雨熱區曝光

受東北季風及華南雲系影響，北部雲量偏多，全台早晚偏涼，水氣增多，入夜後北部、東北部及東部地區會有短暫雨，而南部為晴時多雲...

健康主題館／自製康普茶避免汙染 空腹喝恐傷胃

近年康普茶（Kombucha）掀起潮流，除風靡歐美名人界，韓國人氣男團BTS團員柾國也有喝康普茶的習慣而引起流行，不僅超商架上可見罐裝康普…

65歲走路不穩、四肢沒力 竟是頸椎椎間盤突出

65歲李先生近期走路不穩，雙下肢力量大不如前，症狀愈發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動。就醫檢查...

健康你我他／自製豆漿加料 搭配時令水果

「一日之計在於晨，一日精力在早餐。 」完全道出早餐的重要性。退休後這幾年，便是基於此理念來準備早餐，早已不使用牛奶作為飲...

財富自由就看這次！威力彩8億頭獎號出爐

威力彩第111031期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、09、38、22、08、01，第二區中獎號碼為03號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。