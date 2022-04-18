五一台鐵「不加班」嚇退旅客 訂票少了5000張

台鐵公司化草案，交通部與工會協商破局，醞釀五一台鐵「不加班」，交通部表示，目前司機員九成不加班，而站務人員有六成上班，周五將提出配套疏運計畫；根據台鐵統計，已出現五一退票潮，從4月17已關閉五一勞動節訂票，停止售票，今年訂票數從1.6萬張驟降為1.1萬張，大減5000張。

根據台鐵統計，去年(2021)五一勞動節當天售出11萬張車票，今年受到台鐵五一不加班活動影響，台鐵旅客訂票數僅剩一成，台鐵4月17日前關閉五一勞動節當天的訂票，已停止售票。

交通部長王國材今天出席交通委員會，他表示，台鐵司機員有九成不願意來上班的，但是站務人員大概有六成會來上班，所以包括高鐵、國道、客運、公路、客運的市區公車方式來應變。

王國材說，因為很多民眾都知道五一狀況，現在訂票沒有很多，大概都有大概不到2萬人；交通部準備好，各種狀況因應方案也會出來；本周五會直接開記者會，宣布疏運計畫。

立委林俊憲要求交通部，要負起全責，五一勞動節發生運輸亂象，交通部疏運危機要預做因應。

台鐵副局長朱來順說，五一勞動節日前訂票數為1.6萬張，今天最新統計為1.1萬張車票，又退了5000張，但台鐵目前一直努力與工會溝通。

朱來順說，高鐵每天有25萬運能，高鐵五一勞動節訂票目前為2萬人，即使台鐵旅客全部轉搭高鐵，仍可應付，此外，也會透過國道、公路客運接駁旅客。