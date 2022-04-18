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肝腫瘤如爆米花反覆復發 75歲翁挺過20年抗癌路連醫師也敬佩

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中表示，這位一再復發的肝癌病人，歷經20年的抗癌歲月，已從父親晉升為祖父。圖／澄清醫院中港分院提供
澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中表示，這位一再復發的肝癌病人，歷經20年的抗癌歲月，已從父親晉升為祖父。圖／澄清醫院中港分院提供

1位75歲的肝癌病人，20年來每過一段時間後就復發。澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中表示，肝癌的復發難以預測，但目前追殺肝癌的方法有很多種，最重要是維持病人的肝臟機能，而該患者當時身為父親現在已晉升為祖父，20年來該病人還活得好好的，是他見過最堅強挑戰癌魔的病人。

許維中說，這位病人20年前一檢查出罹患肝癌後，立刻手術切除部分肝葉，原以為就此相安無事，沒想到3年後又發現一顆肝腫瘤，這次以放射治療精準撲殺後，但5年後又再度復發，接著又有復發，前後總共做了5次放射治療和7次栓塞治療。但病人並未因此灰心，面對治療時，總是說：「我是肝癌的死對頭，它要我的命，我也要癌細胞的命！」

他說，肝癌有時候的確很難纏，因病患個人體質而異，有時容易復發。像這位病人20年來不斷的復發，宛如「爆米花」似的，沒幾年就爆一次，或單顆或幾顆，難以預料。目前的做法是一看到癌蹤跡就立刻追殺，但是有可能損及肝功能，最後可能因肝衰竭而無法繼續接受治療甚至結束生命。

許維中強調，對一再復發的病人，最重要是在不同的治療方式中，盡量保護病人的肝臟機能，降低對肝臟的損傷，這樣量身打造的消滅腫瘤才有意義。以往病人多次重複進行栓塞治療，病人的肝功能可能會變差。因此，使用電燒或放射治療精準針對腫瘤的特定範圍撲殺，可以有效保護正常肝臟的機能。

此外，這位病人每次肝癌復發，腫瘤指數（胎兒蛋白）幾乎都沒有異常，許維中說，約有30％到40％的肝癌病人不會表現在腫瘤指數上，要配合影像檢查才看得出來已罹患肝癌。由於該病人從年輕時就有B型肝炎，原本就是罹患肝癌的高風險群，應定期前往醫院接受追蹤檢查。

許維中說，這位一再復發的肝癌病人，歷經20年的抗癌歲月，已從父親晉升為祖父，目前生活起居正常，每次回診也都不需子女陪伴，抗癌勇氣令人敬佩。

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