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跌倒致雙腳無力走 醫師提醒有舊傷更要警覺脊椎傷害

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科主任朱彥澤說，若以前有開過刀，因為經年累月的累積，有時候不小心的跌倒或是受傷，反而容易在正常的身體脊椎跟打骨釘的交界處出問題。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科主任朱彥澤說，若以前有開過刀，因為經年累月的累積，有時候不小心的跌倒或是受傷，反而容易在正常的身體脊椎跟打骨釘的交界處出問題。圖／長安醫院提供

1名73歲老翁3周前跌倒後，發現雙腳漸漸無力、需要靠輪椅輔助，家屬覺得狀況越來越嚴重，經醫師診斷為椎間盤突出，緊急安排微創減壓手術搶救，目前雙腳力氣逐漸恢復，可以扶著助行器站立了。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，患者10年前做過胸椎跟腰椎手術，從胸椎第九節到腰椎第五節打了18根骨釘，此次就醫時雙腳幾乎癱瘓，只剩下腳趾頭能微微動一下。

核磁共振發現，最上面的未開刀第八節胸椎跟第九節交界處有椎間盤突出狀況，再細查之下，原來是因為以前手術打了非常多骨釘，改變了脊椎構造，造成正常的脊椎跟有打骨釘的交界處有明顯的退化，並因跌倒造成椎間盤突出壓迫到神經根，導致受壓迫的位置以下感覺跟運動功能受影響。

因患者拖了3周才就醫，他緊急安排減壓手術搶救，並使用微創手術把壓迫到脊髓的椎間盤、骨刺清除乾淨。病患在手術後隔天，大腿就有力氣，再經過約兩周的復健，已可以自己扶著助行器雙腳稍微站立了。

朱彥澤說，幸運的是，至少發現的還算夠早，即時的檢查跟緊急的手術，總算成功的把神經功能搶救回來。他說，若以前有開過刀，因為經年累月的累積，有時候不小心的跌倒或是受傷，反而容易在正常的身體脊椎跟打骨釘的交界處出問題。

假如感覺到突然下半身麻木或是力氣變差，建議要盡早就醫，及早的診斷跟治療，就算是已經壓迫到腳的力氣變的非常差，但還是有恢復的機會。

微創手術 椎間盤突出 患者

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