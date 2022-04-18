16歲少年車禍重創命危 大林慈濟跨團隊搶救見證奇蹟

16歲林姓少年因車禍重創，昏迷、休克、頭部顱底骨折耳漏而生命垂危，經送往大林慈濟醫院搶救後搶救回來，不料遭汽車輾過的下肢隔天發生腔室症候群合併肌肉大量壞死，整形外科結合多科團隊鍥而不捨在三個多月間進行多次手術與治療，成功保住少年雙腳，更跨出迎向重生後的步伐，他在出院前歡喜許下回醫院當志工的願望。

林姓少年去年11月發生重大車禍，經送急診部後由大林慈濟副院長陳金城收治，電腦斷層檢查確定硬腦膜上出血，因血量少，暫時不用開刀，但因腳腫緊急收入加護病房觀察。

陳金城說，病人因休克、血壓降低非常危急，創傷指數破表38，下肢嚴重創傷，加上頭部顱底骨骨折導致耳漏，第2天下肢因膝膕動脈斷裂，造成血腫與血栓導致肌肉大量壞死，合併腔室症候群。

陳金城會診整形外科，安排血管攝影證實血管塞住，由外科部暨整形外科主任黃介琦接手。黃介琦說，手術中發現，左腳膝膕動脈與靜脈及脛神經被硬生生扯斷，裡面滿是積血，造成肌肉壓力過大而產生腫脹。

在心臟血管外科、骨科部通力合作下，將血塊清完，做減壓手術，再將血管一一接回，並針對左股骨頭骨折、右足踝骨骨折，及右足大面積撕脫傷、皮肉分離，盡力修復挽回雙腳。

黃介琦指出，少年11月車禍入院後，因為大面積傷口造成反覆感染，陸續8次手術合力接回血管，手術近10小時，共輸血6000CC。治療過程中，最不好處理的，就是肌肉大量壞死，因為爛得多，同時又長了許多抗藥性的菌。

黃介琦說，手術團隊擔心感染嚴重，為保命常會選擇截肢，但考量病人還年輕，失去1隻腳，對於未來、生活上，甚至心理層面都將造成巨大影響。

後續因傷口多，除重症照護之外，同時整合多科團隊介入治療，包括神經外科、心臟血管外科、骨科、感染科、神經內科、營養科、復健科，甚至對於家庭經濟問題的補助、輔具等協助，也請社工、志工協助。

林姓少年感謝院方積極搶救，志工拿出預先準備好的祝福禮，鼓勵他繼續加油。他說，「一定要回來做志工」，幫助更多需要幫助的人。