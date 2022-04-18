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影／自強號列車有蛇嚇壞乘客 消防員抓到1.5公尺紅尾蚺
一列272次從苗栗開往花蓮的自強號，今天上午8時19分在經過瑞芳時，列車長接獲旅客反映該12車廂車頂，驚見有一條長蛇，緊急疏散旅客封閉車廂，宜蘭站立即通知消防局，待列車進站後上車處理。列車於宜蘭站進站後，消防局人員上車，確認為大約1.5公尺外來種無毒蟒蛇，並由消防局帶回。
林務局鑑定應為紅尾蚺，又稱巨蚺、球蚺，有可能是旅客攜帶上車寵物蛇在車廂內脫逃，在抓蛇的過程中，由於蟒蛇溫馴，有民眾不斷呼喊「一定要輕輕的抓喔」，「要抓頭喔」，很快就把蛇抓到鐵寵裡面。
宜蘭運務段長許民杰指出，鐵路法中對攜帶動物的規定中明定「蛇類不可以上車」，未經許可或未依鐵路機構規定攜帶動物進入站區或車廂，不聽勸阻者，可處以1500元以上及7500元以下罰鍰。
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