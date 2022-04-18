陳吉仲「喝高粱救高鐵」說 王國材：高鐵沒有問題

上周五，農委會主委陳吉仲與金門縣長及金酒公司呼籲，農民多種植高粱節省水資源、「喝高粱救高鐵」說，引起議論；交通部長王國材表示，高鐵沉陷都在控制範圍，沒有問題。

立法院交通委員會今天進行下財團法人單位預算審查和詢答。

被問到「喝高粱救高鐵」，王國材說，「我不知道他（陳）為什麼這樣說」，也是看電視才知道的，應該是因為高粱是旱作，相對節水，少用水就少抽地下水，基本上就是這樣的連結，交通部就是做好安全監測。

王國材表示，陳主委主要是說高粱需水性低，水稻比較多，重點應該說，種高粱需水少，雲林地區就少抽地下水，它的精神應該是這樣；他說，高鐵橋墩重點是差異差，前面有沉陷，後面沒有，但現在差異差都在控制範圍內，高鐵公司都有在控制，沒有問題。

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