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65歲男四肢沒力誤為年紀大 查出頸椎病變手術後漸復原

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師徐秋豪指出病患檢查影像第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
醫師徐秋豪指出病患檢查影像第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

65歲李姓男子近期發現走路不穩，雙下肢力量大不如前，他原不以為意，覺得恐是年紀大退化所致，但症狀卻越發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動；醫師檢查，發現李的第五至七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓，緊急安排頸椎微創手術，將突出椎間盤切除重建脊椎，才逐漸恢復四肢力量。

新竹台大分院新竹醫院神經外科醫師徐秋豪指出，李男到院檢查時，發現四肢的肌腱反射皆有異常，雙下肢的本體感覺也明顯變差，各項神經學表現都暗示著脊髓已經出現不正常的病變。

安排頸部核磁共振後發現，李男的第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓，而脊髓的影像訊號也出現異常，此刻的脊髓已因壓迫而產生病變。

徐秋豪表示，頸椎狹窄導致脊髓壓迫可能的原因有椎間盤突出、骨刺等退化疾病，常見的症狀包含走路不穩、四肢肌張力上升以及感覺變遲鈍。

常聽到病患主訴走路像是走在棉花上，沒有「腳踏實地」的感覺。此外，頸椎狹窄的病患亦時常會表示下肢肌肉無力但緊繃、跨步困難且步伐變小。由於該類病患通常不會出現雙手雙腳的酸、麻、痛等大家所熟知因脊椎退化所造成的神經症狀，常會誤以為只是單純年紀增長、功能退化，進而延後了就醫以及診治的時間。

徐秋豪指出，根據國際脊椎學術組織(AO Spine Foundation)建議，當頸椎狹窄合併有脊髓壓迫的臨床表徵時，手術是最適合的治療方式。若是椎間盤突出或骨刺等退化疾病，可透過微創手術的方式，在顯微鏡的輔助下，從頸部前方將壓迫的軟骨及骨刺移除，以達到神經減壓的效果。

倘若是後縱韌帶鈣化，則有頸部前方直接減壓或是後方間接減壓兩者不同的手術方式，必須評估病灶的節數長短及影響範圍來選擇最適合的方法。

徐秋豪說，目前新竹台大分院生醫醫院已啟用竹苗地區首座複合式手術室，設有多軸式機械臂錐束斷層造影系統。在脊椎手術執行過程中，得以即時安排術中3D影像，幫助執刀醫師清楚知道所使用的骨材與植入物位置是否理想，是否需要立即調整。藉此可大幅降低病患手術的風險，並減少需要在影像檢查室與手術室的轉送流程。

微創手術 椎間盤突出 新竹

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