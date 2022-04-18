九成台鐵司機五一「不加班」王國材：周五公布因應方案

針對台鐵公司化，公會與交通部溝通破局，五一連假確定「不加班」；交通部長王國材今天表示，本周五召開記者會，公布交通因應方案，但在這之前，仍不放棄與工會溝通。

立法院交通委員會今天審查旗下財團法人預算。

王國材說，台鐵的組織改革，最重要的目標就是安全，他覺得安全「沒辦法再等」，如果要等到全部達到共識，過去的經驗要拖很多年；所以希望能夠交通部送出草案，工會有他的版本的，就合理、理性來做討論。

王國材說，目前台鐵司機員有九成不願意上班，但是站務人員大概有六成會來上班，所以包括高鐵、國道、客運、公路、客運的市區公車方式來應變，另外，因為很多民眾都知道五一狀況，現在訂票沒有很多，大概不到2萬人；交通部準備好，各種因應方案也會出來；本周五會開記者會，宣布疏運計畫。

王國材表示，這兩天會持續跟工會在做溝通，但是他們還是堅持要交通部草案撤掉，要完全共識，才能送上來的；安全改革是人命關天的問題，「我沒有辦法再等了。」至於安全部分，他說，司機員不足，也不會找二線來開，如果司機員不上班，就不開車，不會用到二線人員。

他說，基本上，旅客要到哪個站，就用公路把旅客送到站，如果要退票，台鐵也接受退票；工會也提出公司化版本，本來行政院版本與工會版本有些折衷，也期待能有和平討論，確認公司化改革方向，但工會認為應該要百分百共識再談，他覺得安全問題還是現在應該要考量的，因此交通部希望繼續往前走。