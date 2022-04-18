快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九成台鐵司機五一「不加班」王國材：周五公布因應方案

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

針對台鐵公司化，公會與交通部溝通破局，五一連假確定「不加班」；交通部長王國材今天表示，本周五召開記者會，公布交通因應方案，但在這之前，仍不放棄與工會溝通。

立法院交通委員會今天審查旗下財團法人預算。

王國材說，台鐵的組織改革，最重要的目標就是安全，他覺得安全「沒辦法再等」，如果要等到全部達到共識，過去的經驗要拖很多年；所以希望能夠交通部送出草案，工會有他的版本的，就合理、理性來做討論。

王國材說，目前台鐵司機員有九成不願意上班，但是站務人員大概有六成會來上班，所以包括高鐵、國道、客運、公路、客運的市區公車方式來應變，另外，因為很多民眾都知道五一狀況，現在訂票沒有很多，大概不到2萬人；交通部準備好，各種因應方案也會出來；本周五會開記者會，宣布疏運計畫。

王國材表示，這兩天會持續跟工會在做溝通，但是他們還是堅持要交通部草案撤掉，要完全共識，才能送上來的；安全改革是人命關天的問題，「我沒有辦法再等了。」至於安全部分，他說，司機員不足，也不會找二線來開，如果司機員不上班，就不開車，不會用到二線人員。

他說，基本上，旅客要到哪個站，就用公路把旅客送到站，如果要退票，台鐵也接受退票；工會也提出公司化版本，本來行政院版本與工會版本有些折衷，也期待能有和平討論，確認公司化改革方向，但工會認為應該要百分百共識再談，他覺得安全問題還是現在應該要考量的，因此交通部希望繼續往前走。

交通部長 台鐵公司化 王國材

延伸閱讀

台鐵五一集體休假 王國材：安全沒有辦法再等

與嘉雲旅行業座談 王國材：打造阿里山國際魅力景區

影／勞資協商破局 台鐵五一不加班 交長：傷害民眾信任

公司化條例溝通遭「獨漏」 台鐵產工協尋王國材

相關新聞

威力彩頭獎再摃龜 下期上看8.8億元

今晚開獎的威力彩頭獎再度摃龜，至今已經18連摃，台灣彩券公司表示，4月21日開獎的威力彩第32期預估銷售2.7億元，頭獎...

出門備雨具！「華南雲雨區」明報到 2大降雨熱區曝光

受東北季風及華南雲系影響，北部雲量偏多，全台早晚偏涼，水氣增多，入夜後北部、東北部及東部地區會有短暫雨，而南部為晴時多雲...

健康主題館／自製康普茶避免汙染 空腹喝恐傷胃

近年康普茶（Kombucha）掀起潮流，除風靡歐美名人界，韓國人氣男團BTS團員柾國也有喝康普茶的習慣而引起流行，不僅超商架上可見罐裝康普…

65歲走路不穩、四肢沒力 竟是頸椎椎間盤突出

65歲李先生近期走路不穩，雙下肢力量大不如前，症狀愈發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動。就醫檢查...

健康你我他／自製豆漿加料 搭配時令水果

「一日之計在於晨，一日精力在早餐。 」完全道出早餐的重要性。退休後這幾年，便是基於此理念來準備早餐，早已不使用牛奶作為飲...

財富自由就看這次！威力彩8億頭獎號出爐

威力彩第111031期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、09、38、22、08、01，第二區中獎號碼為03號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。