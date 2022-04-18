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火車上有蛇！台鐵自強號列車發現蛇入侵

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台鐵一列由苗栗到花蓮的自強號272次列車，被旅客通報，在上午通過瑞芳站，列車長在12車廂內車頂處，發現一條蛇。圖／讀者提供
台鐵一列由苗栗到花蓮的自強號272次列車，被旅客通報，在上午通過瑞芳站，列車長在12車廂內車頂處，發現一條蛇。圖／讀者提供

（更新11:50）

北部某寵物業者表示，紅尾蚺無毒，很多人當寵物養，但販賣業者需要有證書，因為所有的「蚺」，都是被瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITIS)列為二級保育動物。

他表示，其實出現在台鐵自強號上的這種紅尾蚺不貴，寵物市場上，從一尾1500到1萬5000都有，主要要看它的顏色和表現為主，還有基因；這尾目測約90公分，還算是年輕、還沒有很大，最大可以長到超過200至300公分。

（更新9:50）

農委會林務局表示，依照照片判斷這是「紅尾蚺」，無毒；根據台北市立動物園的動物百科上顯示，紅尾蚺體型粗壯，頭部寬大呈三角形，眼睛小，瞳孔垂直，身體鱗片平滑具有光澤；眼後有黑褐色條紋，身體花紋和顏色變異多，身體背部通常為淡褐色或灰色，上有大型黑褐色或紅褐色鞍形的斑紋，尾巴較為深紅。

林務局表示，由於野外沒有發現紅尾蚺族群，國內大多當作寵物，因此研判，應由旅客攜帶寵物跑出來的。

（更新9:12）

火車上有蛇！台鐵一列由苗栗到花蓮的自強號272次列車，被旅客通報，在上午通過瑞芳站，列車長在12車廂內車頂處，發現一條蛇。

台鐵接獲緊急通報後，立刻疏散旅客到其他車廂，並且立刻封閉第12車廂，稍後列車將進台鐵宜蘭站，警消人員會由宜蘭站上列車抓蛇。

車廂 台鐵

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