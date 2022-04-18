從小時候紅到現在！那些年7、8年級一起追過的20大日本男神

小孩才選擇，全部都是我男神！

7、8年級的孩子們現在都步入社會了，當初青春年少追逐的日本鮮肉帥哥們，現在也已經是大叔的年紀了～但這些褪去青春氣息的小鮮肉，如今並沒有因成為大叔後就不受歡迎，反而還多了成熟男子的魅力及迷人，依舊是讓人為之瘋狂的好菜一盤啊！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查來告訴你，7、8年級生從小看到大，到現在還是超紅的日本男神吧！

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10 山田孝之

今年38歲的山田孝之，憑著《AV帝王》中村西透一角，再度爆紅獲全球注目，他浮誇傳神又收放自如的演技，讓觀眾印象深刻。事實上，山田孝過去可是因長相清秀而被星探找上，之後演了不少純愛又苦情的劇，像是《在世界的中心呼喊愛情》、《太陽之歌》等，另也演過堪稱經典的PS4《魔物獵人：世界》預告，如今雖然已是大叔，但神秘的感覺卻是相當吸引人。

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9 松本潤

談到松本潤的第一印象，很多人會直接喊出：「道明寺！」當時松本潤因演出《花樣男子》爆紅，後來又客串《花過天晴》，讓道明寺3字直接登上熱搜排行，一度還導致全球Twitter大癱瘓！人氣爆紅的他，不只是一位才華洋溢的演員，還是很會下廚的暖男，拿手菜是義大利麵、提拉米蘇，如今依舊是不少人心中的完美男神！

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8 藤岡靛

長相俊俏、擁有優雅的貴公子氣質的藤岡靛，是土生土長的日本人，因緣際遇在香港出道，後轉戰台灣，之後又回到老家日本發展，被日本人稱為「逆輸入男神」。他精通多國語言、能文能武，曾被日本女性封為「沒有什麼做不到的男人」，更有「金城武第二」的封號。

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7 福山雅治

身高181公分，全身散發著一種高貴、風度翩翩的氣質，那是福山雅治的個人寫照。1993年他憑藉日劇《同一屋檐下》中柏木家「二佬」一角，紅遍全亞洲，接著飾演《神探伽利略》的冷物理學家後，衝上事業巔峰。除了演技受肯定，今年已53歲的他，依舊不斷在開發自己新面貌，在音樂上的才華也是人所共知。

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6 阿部寬

因演出電影《羅馬浴場》知名度的阿部寬，過去曾來台演出8點檔《菅芒花的春天》客串咖啡店老闆，和狄鶯演對手戲，從此在台知名度大開。2018年他因代言空調品牌再度來台，卻逢花蓮大地震，立刻捐贈1000萬元日幣震災，事業有成、人帥又善良的他，真的是令人敬佩的男神！

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5 反町隆史

這幾年因飾演日本長壽劇《相棒》的型男角色，反町隆史的人氣再度翻紅。年輕時他，走的是狂野性感路線，現在則給人的印象再度進化，成為穿上西裝的時尚男性，更顯露出熟男魅力。今年4月，反町隆史主演的日劇《現在的年輕人喔》播出，期待台灣也能看到他的新作品！

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4 小栗旬

真人版花澤類你聽過嗎？因飾演《流星花園》花澤類一角知名度大開的小栗旬，從小是童星，演出作品不計其數，包括《麻辣教師GTO》、《夏之雪》等。在2007年拍攝《流星花園》後，他的王子形象瞬間爆紅，更成為真人版花澤類的代名詞。但小栗旬不只是王子，也勇於嘗試不同角色類型，近期將主演大河劇《鐮倉殿的13人》的武將。

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3 柏原崇

拍攝《惡作劇之吻》、電影《情書》一炮而紅的柏原崇，因長相俊美被封為「20世紀末的美少年」，過去在台灣也一度為他掀起「崇崇危機」，成為少女殺手。近年來他淡出螢光幕，依舊仍受到各界關注，日前剛過完44歲生日的他，難得發文感謝粉絲的祝福，並透露他的新身分是當一名經紀人，演員的工作暫時休息。

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2 山下智久

演出《求婚大作戰》的山下智久，今年已經37歲了，從小鮮肉晉升為為熟男，魅力依舊不減。最近他接下新戲《東京之惡》，在劇中飾演扮歌舞伎町的牛郎，又在另一部新戲《正直不動產》飾演超級房仲，一句：「我是出來賣的！」搭配裸上身大肌肌，女粉絲都要尖叫啦！

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1 木村拓哉

喜愛日劇的男男女女，誰沒有被木村拓哉給迷倒過啊？15歲就以男子偶像團體出道，並擄獲一大票粉絲的他，出道近30年依舊保持超高人氣。他不只是表面上的受歡迎，私底下聰明又敬業、為人謙虛，即便今年將邁向47歲，用「帥」字也早已不足形容他的魅力，是日劇界及潮流圈永遠的男神！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月14日至2022年04月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本男神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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