微弱鋒面今晚到 吳德榮：周五起高溫如夏達32度以上

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(18)日白天，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨；今晚起微弱鋒面影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨。

他表示，白天氣溫略回升，早晚仍偏涼，各區平地氣溫：北部15至25度，中部16至28度，南部17至31度，東部15至28度。

氣象達人彭啟明表示，今天清晨北部仍涼，周一到三有鋒面掠過，水氣略多，中部以北到東北部，越往北迎風面陰有陣雨越明顯，仍維持涼涼天氣，中南部仍很穩定；周四五開始轉偏東風到東南風，會有四五天以上像是初夏的天氣。

吳德榮說，今(18日)晨截至5：14本島平地最低氣溫為新竹關西鎮15.1度；各區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)的15.3度，中部(台中大甲區)16.1度，南部(台南後壁區)16.6度，東部(花蓮壽豐鄉)15.3度；台北市(北投區)17.9度；今晨觀測資料顯示：台灣附近雲層鬆散，東南部海面有零星回波，各地無降雨。

吳德榮表示，未來一週天氣、各國模式模擬差異甚大，亦頻繁修正，顯示其「可預報度」降低，應隨時注意資訊的更新。

吳德榮說，今(18)日白天，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨；今晚起微弱鋒面影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨。白天氣溫略回升，早晚仍偏涼，各區平地氣溫：北部15至25度，中部16至28度，南部17至31度，東部15至28度。

他表示，明(19日)晚起華南雨帶東移，降雨範圍擴展至中部；週三(20日)下午起雨帶逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲；氣溫回升。週四(21日)鋒面雨帶快速通過，各地雲量增，中部以北再轉有雨。