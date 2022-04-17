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一張圖看天氣！未來一周先濕後乾 這天起直逼33度如夏

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，未來一周天氣分兩階段，周三前受到東北季風影響，水氣較多，周四後風向轉為東南風、南風，天氣漸趨穩定且溫暖如夏，北部、東半部高溫直逼30度，中南部33度，不過上半周天氣變化較迅速，仍要隨時留意最新天氣預報。

氣象局表示，周一、周二東北季風影響，水氣漸增，北部、東半部地區、中南部山區局部短暫雨，中南部平地為多雲，周二中部地區也有零星雨。溫度方面，北部、東北部氣溫約18度至25度，周一氣溫稍回升、周二再轉涼；中南部氣溫約19度至29度，花東氣溫約19度至25度。

另外，周二台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海易有8至9級強陣風，前往海邊活動要注意安全。

周三冷空氣減弱但水氣仍多，北台灣稍涼，北部、東半部有局部短暫雨，中南部為多雲，午後山區零星陣雨。氣溫部分，北部、東北部約18度至24度，中南部氣溫約19度至30度，花東氣溫約19度至25度。

氣象局說，周四至下周日水氣減少、回暖，各地大多為多雲，東半部局部雨、西半部山區午後零星陣雨；北台灣氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫可達28度至30度，中南部高溫可達29度33度。周五至周日金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度。

氣象局 高溫

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