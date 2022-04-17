彈力繩與預防注射 血友病患多元照護

自行打針、彈力繩訓練，血友病病患自己能照顧好自己！4月17日為「世界血友病日」，台灣血栓暨止血學會召開記者會，「血友病之父」沈鏡銘指出，定期注射凝血因子的預防性療法，已納入健保，供患者更長期的保護。而現在配合手機App，病患也能即時監控狀況，進一步安排適宜的體能活動。

血友病現身說法

台灣第一位成為血友病病友的醫師陳泓瑞表示，過去常因為運動出現關節異常腫痛，而且休息許久也不見好轉，才開始接受凝血因子協助止血。之後更學會自行打針，也開始能進行定期的健身訓練。他指出，「尋求醫生建議」與「階梯式增加負重」是病患健身的重要關鍵。他也在現場大秀健壯二頭肌，展現血友病患者也能正常健身、運動。

血友病患者楊程斌則在現場表示，自己小時候比其他朋友更容易出現瘀青或流血不止的狀況，後來才驚覺罹患血友病。他說，自己一受傷，就要花時間跑到醫院，且當時醫護對血友病的認識還不夠普遍，導致治療過程曠日費時。他說，在學會自行打針後，不僅節省時間，更能即時保護自己。

預防療法入健保

彰化基督教醫院醫師沈鏡銘表示，過去血友病患者出現出現狀況時，需要「即時」給予血漿或注射凝血因子，而最新的定期施以藥物的「預防性治療」已經列入台灣的健保給付，能夠長期維持病患長時間凝血因子的濃度。

物理治療師劉鵬達表示，雖然運動是治療肌肉關節問題的關鍵，但運動也無形對關節產生壓力，一旦壓力過大，就會造成出血或創傷，導致許多病友害怕運動。但最近智慧醫療科技進步，並在醫護人員的協助下，病患透過App隨時掌握體內凝血因子數據，進一步安排適切的體能活動。

此外，彈力帶有相當好的彈性與韌性，且能因應患者的需求，提供不同強度的運動，且方便攜帶，可在家中、工作地點隨時進行訓練。配合物理治療師的指引與建議，也是血友病患者有效改善關節活動度、肌力與心肺功能等。上述多種治療管道，都能讓血友病患的照護更加全面。





圖說：「血友病之父」沈鏡銘17日指出，定期注射凝血因子的預防性療法，已納入健保，供患者更長期的保護。。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】