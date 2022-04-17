陽明山春楓紅了限定登場 至5月初最佳觀賞期

台北陽明山正捎來季節限定的楓紅美景，就在士林區菁山社區槭樹紅葉正火紅登場。春末夏初的山景，正由槭樹開始換妝，從黃、橘急速翻紅，將原本翠綠山頭點綴多樣色澤，呈現網美級景致，已經有民眾趁假日上山搶拍大自然風情。

台北市大地工程處表示，菁山社區展開紅葉的槭樹俗稱「紅葉雞爪槭」，是早期菁山居民將日本槭的枝芽嫁接於台灣本土青楓的枝幹上的品種，葉面呈五至九掌狀分布，每年4月底及12月初有兩次轉紅，葉紅的時間可達二至三周之久。現正時逢槭樹初生季節，嫩葉豔紅隨風飄揚似火。

從即日起至5月初，沿著平菁街及菁山路一帶，或社區內的眾多特色餐廳及農場外，皆可欣賞到隨著時序變色的槭樹，充滿紅色視覺饗宴，此時是絕佳觀賞期。

除賞春楓紅葉外，大地工程處也建議民眾可以探訪社區內的精選秘境。沿著菁山路旁木棧道步行，透過與車道區隔的路徑，舒適安全走進「賞楓平台」，飽覽鄰近山巒綠意。續往前行，不時望見隱身山谷間成群俗稱「大耳朵」的衛星碟形天線，巧妙形成另類特殊地景。