嘉市圓林仔桐花達盛開巔峰 業者：下個週末再賞花就晚了

桐花盛開達高峰！嘉義市圓林仔社區上周末展開桐花季，桐花樹種植最密集的幸福山丘，本周末迎來花況高峰，業者說，今天達盛開，上午微下雨，些許花朵掉落，預料這兩天就是最佳賞花期，不過今年疑受疫情，人潮比以往略少，會要求實聯制、遊客拍美照也暫勿脫下口罩。

幸福山丘表示，桐花的花期短暫，加上這兩天飄雨，落花的速度會加快，如果拖到下個周末，將來不及欣賞「4月雪」美景。

嘉市府串連客委會「2022桐花小旅行暨賞桐一期一會」系列活動，9日、10日在圓林仔社區舉辦桐花季，適逢升格40周年，打造「升格40幸福嘉義」紙雕桐花地景；市長黃敏惠說，圓林仔近年成為超夯的IG打卡景點，而今年由於雨水減少，使得桐花提早盛開，花況極美。