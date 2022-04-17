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杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松因疫情延賽 相關退費配套出爐

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松因為疫情延賽，相關的退費配套措施出爐。圖／縣府提供
杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松因為疫情延賽，相關的退費配套措施出爐。圖／縣府提供

宜蘭縣政府原訂4月23日在宜蘭運動公園舉辦「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松」，因受到新冠疫情影響，賽事延期到10月29日(周六)舉行，同時也將在5月中旬再次開放活動報名，屆時會提供更多好康優惠，這次延賽的相關退費方案也出爐了。

縣政府教育處表示，從4月15日起至5月15日提供參賽者申請退費，主辦單位依教育部體育署公告受疫情影響的退費方式，退還每位報名者已經收取的70%報名費。

教育處表示，申請活動退費者請至Google表單( https://reurl.cc/Lpv6mK )進行填寫相關資料，5月20日後開始退還報名費；另外4月10日前因個人因素向大會申請退費者，不適用本方案，而是依競賽辦法規範辦理退還60%報名費。

教育處表示，另外，為了協助參與活動跑友預訂旅館及民宿，主辦單位已連繫縣內飯店及民宿業者協助與配合，持續參賽者提供訂房轉單並安排延賽當日住宿；無法延後參賽者可全額退費，申請住宿退費請先洽原訂房單位辦理；如有退費爭議，可於退費Google表單中檢具資料，主辦單位將進行後續協助。

教育處提醒透過旅宿平台進行訂房者，務必把握「一周全額退費的時效」，相關說明可於活動官網公告查詢( https://yilanmarathon.com.tw/ )。

教育處說，考量疫情嚴峻，為了守護全民健康安全，請跑友與鄉親體諒，共體時艱，延期10月29日舉辦的賽事，將於5月中旬開放報名，歡迎大家來宜蘭做客，共同體驗宜蘭初秋的蘭陽溪芒草搖曳限定美景。

原訂4月23日舉辦的「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松」受到新冠疫情影響，賽事延期到10月29日，同時也將在5月中旬再次開放活動報名，屆時會提供更多好康優惠，這次延賽的退費方案出爐了。本報資料照片
原訂4月23日舉辦的「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松」受到新冠疫情影響，賽事延期到10月29日，同時也將在5月中旬再次開放活動報名，屆時會提供更多好康優惠，這次延賽的退費方案出爐了。本報資料照片

宜蘭 疫情 訂房

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