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阿里山螢光點點 豐山村秘境曝光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿管處長洪維新表示，「豐山村-螢河星空下的派對饗宴」以賞螢概念為出發，結合豐山疊石引路的開墾典故、星空下的音樂饗宴與夜間生態賞螢導覽活動，串連成獨特的旅遊模式。圖／阿管處提供
阿管處長洪維新表示，「豐山村-螢河星空下的派對饗宴」以賞螢概念為出發，結合豐山疊石引路的開墾典故、星空下的音樂饗宴與夜間生態賞螢導覽活動，串連成獨特的旅遊模式。圖／阿管處提供

嘉義縣阿里山螢火蟲季絢爛登場，豐山村得天獨厚的自然環境吸引許多遊客朝聖，村民在石鼓盤溪河床搭建觀螢台，阿管處結合旅遊業者推出兩天一夜賞螢行程深獲好評，現值筍季，豐山村長陳建富也歡迎遊客來場不一樣的生態賞螢旅。

陳建富說，今年因春雨提前，3月底即有滿坑滿谷的螢火蟲提前報到，教人目不暇給，且數量較往年多約至少兩成，這兩天到四月底是巔峰期，5月後會陸續消散，遊客要賞螢需得把握時機。

豐山村民在村內石鼓盤溪河床，用石、木搭建天然賞螢平台，沒有路燈且嚴禁車燈、手電筒等光害，滿天星斗加上地面螢光點點，常叫人看的目眩神迷。阿里山國家風景區管理與業者合作，昨首次舉辦以團客為主的賞螢團。

賞螢團結合在地風味餐，由村民為遊客導覽人文生態，遊客讚不絕口，表示這樣的體驗在其他地方看不到。阿管處副處長陳榮欽說，豐山村人為破壞少，保留最原始的生態林相，螢火蟲種類也會相較其他地方多。

豐山村鄰近石夢谷、千人洞等生態景點，但以往都以散客為主，陳榮欽說，此次阿管處結合旅行社辦賞螢團，希望能進一步帶動地方經濟，總結此次遊客高分評價，後續還會再辦。陳建富說，豐山此時正值筍季，還有高甜度甘蔗製成的黑糖塊，特色風味餐歡迎遊客體驗。

阿管處長洪維新表示，「豐山村-螢河星空下的派對饗宴」以賞螢概念為出發，結合豐山疊石引路的開墾典故、星空下的音樂饗宴與夜間生態賞螢導覽活動，串連成獨特的旅遊模式，讓遊客沈浸在琴聲悠揚的星空下用餐，感受大自然的生態之美。

阿管處賞螢主題遊程可至「阿里山EASY GO」電商平台(https://alishan.welcometw.com/)選購。

嘉義縣豐山村擁有得天獨厚的自然生態環境，每年螢火蟲季吸引許多遊客朝聖。圖／阿管處提供
嘉義縣豐山村擁有得天獨厚的自然生態環境，每年螢火蟲季吸引許多遊客朝聖。圖／阿管處提供
嘉義縣豐山村擁有得天獨厚的自然生態環境，每年螢火蟲季吸引許多遊客朝聖。圖／阿管處提供
嘉義縣豐山村擁有得天獨厚的自然生態環境，每年螢火蟲季吸引許多遊客朝聖。圖／阿管處提供

賞螢 阿里山 螢火蟲

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