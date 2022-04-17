聽新聞
test
0:00 / 0:00
未來一周天氣兩階段 周三前溼涼後放晴轉乾
中央氣象局表示，受到華南水氣及東北季風影響，周三前天氣較不穩定，迎風面北部、東北部容易有局部短暫陣雨，天氣也較涼，周四後氣溫將逐漸回升，北台灣高溫可達27度、中南部30度。
氣象局預報員陳伊秀表示，今天清晨有華南水氣移入，不過降雨情況已在白天趨緩，但今起至周二這段時間仍受到華南水氣影響，天氣較不穩定，北部、東半部甚至中部及南部山區有局部短暫降雨，尤其周二水氣較多，中部平地都有零星雨。
陳伊秀表示，周三東北季風減弱、水氣變少，僅東半部有局部雨，其他地區多雲可見陽光，但現在季節天氣變化較快，要觀察周三、周四是否可能有微弱鋒面，導致水氣增加讓各地天氣不穩定。
氣溫方面，陳伊秀表示，周三清晨北台灣低溫約16至18度，高溫僅22至24度，周四之後東北季風減弱，各地氣溫回升明顯，北台灣高溫可能達到25至27度，中南部甚至有機會來到28至30度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言