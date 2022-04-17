未來一周天氣兩階段 周三前溼涼後放晴轉乾

中央氣象局表示，受到華南水氣及東北季風影響，周三前天氣較不穩定，迎風面北部、東北部容易有局部短暫陣雨，天氣也較涼，周四後氣溫將逐漸回升，北台灣高溫可達27度、中南部30度。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天清晨有華南水氣移入，不過降雨情況已在白天趨緩，但今起至周二這段時間仍受到華南水氣影響，天氣較不穩定，北部、東半部甚至中部及南部山區有局部短暫降雨，尤其周二水氣較多，中部平地都有零星雨。

陳伊秀表示，周三東北季風減弱、水氣變少，僅東半部有局部雨，其他地區多雲可見陽光，但現在季節天氣變化較快，要觀察周三、周四是否可能有微弱鋒面，導致水氣增加讓各地天氣不穩定。

氣溫方面，陳伊秀表示，周三清晨北台灣低溫約16至18度，高溫僅22至24度，周四之後東北季風減弱，各地氣溫回升明顯，北台灣高溫可能達到25至27度，中南部甚至有機會來到28至30度。