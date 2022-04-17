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有聽過「猴水仔」？限定海味1台斤達千元

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
猴水仔可烹調成各式美味海鮮料理。圖／新北市漁業處提供
猴水仔可烹調成各式美味海鮮料理。圖／新北市漁業處提供

淡水及北海岸石門一帶，不同季節總會有不同豐饒海味，其中有一種獨有海鮮，叫做「猴水仔」，因為不常見且不易捕抓，春末時隨著天氣漸熱，產量會漸漸減少，許多當地人此抓緊時機，夜間戴著探照燈趁退潮時在潮間帶翻動石頭捕捉，鮮活「猴水仔」每台斤售價可賣到1000元以上，長久以來為漁民帶來不少額外收入。

「猴水仔」是北海岸在地人對於躲在海邊礁岩暗隙間小章魚的俗稱，也有人叫「軟腳魚」，其八隻腳移動樣子就像是猴子在樹林裏盪鞦韆一樣，迅速從原本所攀爬樹枝跳躍至另一枝幹上，正因小章魚在潮間帶礁石間移動速度像猴子一樣敏捷，另人印象深刻，因此就用水中猴子的別名「猴水仔」稱呼。

「猴水仔」會隨所依附海邊礁石變化顏色做為保護，其外表顏色從淡黃、咖啡色、褐色及深褐色都有。在地六塊厝漁民周俊賢表示，「猴水仔」平常喜歡躲在石縫及礁石間，移動速度快，動作敏捷，喜歡在夜裡出沒，想要捉牠們，得冒著寒風摸黑出門捕獵。

每次礁石被翻起時身手敏健的「猴水仔」就會迅速閃躲至旁邊石頭底下，隨環境變色保護相對捕捉困難。剛捕抓的「猴水仔」不用過多烹飪方法，只需要熱水汆燙就可馬上享用，口感鮮脆清甜，一般很難在市場看到，價格自然不便宜，鮮活「猴水仔」每台斤售價可賣到1000元以上，長久以來為漁民帶來不少額外收入。

新北市漁業處表示，新北市除萬里蟹、貢寮鮑等各式海產，更有許多在地特色美味。從前淡水到北海岸一帶居民會利用農忙稍閒時刻，利用退潮時到海邊潮間帶去撿拾海螺、海鋼盔或拔取石花海菜之類海中生物，所捕獲海鮮美味可以提供家人加菜打打牙祭，也可賣給淡水專門收購此類季節性海產店賺些外快。

剛捕捉上岸新鮮的猴水仔。圖／新北市漁業處提供
剛捕捉上岸新鮮的猴水仔。圖／新北市漁業處提供

淡水 漁民

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