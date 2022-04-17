今天把握出遊好天氣 明天午後北部轉雨

今天台灣附近仍然受到東北風的影響，早晨各地天氣多雲、氣溫偏涼。天氣風險公司天氣分析師李知航說，白天各地雲量偏多，北部高溫22-23度，中南部25-27度，是相當舒適的溫度。除了在迎風面的東半部沿海山區偶有短暫陣雨外，全台灣各地今天的天氣都相當穩定。

李知航說，明天開始，北方有一道微弱的鋒面系統接近，大約在中午過後，北部地區就會轉為有雨的天氣，中南部則維持多雲到晴。周二微弱鋒面掠過後，東北風會再度增強，中部以北持續有短暫陣雨，同時沿海風勢也會加大，氣溫則沒有明顯降幅。

周三、周四東北風減弱，台灣附近環境轉偏東風，氣溫回升，東半部有雨。李知航說，在台灣北方海面同時會有新的鋒面形成，目前預報資料對鋒面的位置仍無法穩定掌握，如果鋒面靠近台灣一些，就可能會為西半部帶來一陣明顯的雨勢，如果位置比較遠一些，雨勢範圍和大小就會比較小，還須觀察預報的變化。

李知航說，周五起北風系統大幅退縮，太平洋高壓開始主導台灣的天氣，台灣附近的風向轉偏南風，各地氣溫大幅上升，高溫上看30度，會開始出現夏天的感覺。南風吹起後，中部以北也會開始出現午後雷陣雨，季節逐漸進入到春末夏初，天氣的腳步會越來越快，需要多注意最新的天氣動態。