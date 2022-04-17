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台鐵工會5月1日罷工 多數網友力挺：合法休假捍衛勞權

聯合新聞網 / 綜合報導
因不滿交通部強推公司化，台鐵企業工會預計發動「五一合法休假」，已有九成五司機員響應，屆時勞動節當天恐超過九成班次開不出。記者劉學聖／攝影
因不滿交通部強推公司化，台鐵企業工會預計發動「五一合法休假」，已有九成五司機員響應，屆時勞動節當天恐超過九成班次開不出。記者劉學聖／攝影

台鐵與其工會因公司化的協商破局，使工會以預告五一勞動節當日不加班作為抗爭手段，目前已有1.2萬人響應，預計將造成90％班次停擺，而罷工首當其衝影響的就是民眾。對此，多數網友力挺工會捍衛勞權，但也有人因為其他原因而不支持。

日前有網友在PTT發文表示自己相當贊成台鐵罷工，「為自己的勞動條件發聲本來就是天經地義」，接著詢問眾人的看法。文章一出，吸引許多人留言表態。

大部分人與原PO持相同意見，「罷工也是進步象徵」、「鬧越大越挺，前提是不要陣前龜縮」、「合法休假有什麼好不能挺的，台灣資方只會一直情緒勒索」、「如果不加班就能癱瘓鐵路，看看平時多操」、「改善台鐵員工的工作環境，也就等於改善你我使用大眾運輸工具的效率和安全性」、「妨礙到要搭車的人也是台鐵要想辦法解決的」。

但有人反對罷工，「拿人民生活換取自身利益，誰挺啊？」、「罷工是你的權利，開除不上班員工是政府的權利，笑你沒膽」、「不會，冗員一堆」、「奇怪了，這些人當初進交通業就該知道會這樣啊，難不成捷運也要放」、「敢延誤我回家就試試看」。

PTT 台鐵 罷工

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