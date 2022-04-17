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推廣坪林茶葉 新北辦茶山療癒之城

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
「五感奇趣體驗市集」號召礦石占卜、能量療癒、自然音樂等專業職人。圖／新北市文化局提供
「五感奇趣體驗市集」號召礦石占卜、能量療癒、自然音樂等專業職人。圖／新北市文化局提供

新北市為推廣坪林旅遊，推出以整個行政區為自然療癒品牌的「茶山繚療」計畫，將坪林打造為翠綠空靈的「療癒之城」，系列活動至5月底。新北市副市長謝政達日前親訪坪林茶業博物館，參觀精緻的「五感奇趣市集」，以及期間限定的「野食茶酒吧」，與在地坪林茶青互動，感受綠色茶山的山林溪流、雲霧和人情，療癒身心靈。

副市長謝政達表示，坪林坐落於新北五大美學廊帶的「綠色山林茶山文化美學廊帶」，是全國重要包種茶產地外，還擁有得天獨厚無汙染環境資源，極為適合發展療癒系旅遊的翡翠山城。

這次活動由坪林里長帶路，漫步於坪林茶業博物館、老街、茶街、魚蕨步道、大舌湖古道等，民眾於4月底前使用新北加倍券，一起到坪林老街、商圈逛逛，買好茶、喝好茶，用實際行動支持在地茶農，讓這座茶山永續飄香。

文化局長龔雅雯表示，坪林擁有療癒系生活風貌，蘊藏好山、好水與好茶，新北推出綠色山林茶山文化美學廊帶，在疫情時代中，特別以「茶山繚療」為名，結合生態教育、茶產業文化、休憩體驗，推出茶山文化與永續發展為目標的綠色療癒山城新品牌，結合跨界創意，以美學力加值傳統茶產業，為古老茶山挹注新活力。

文化局表示，「茶山繚療」活動即日起在坪林茶業博物館以一場茶山裡的春市揭開序幕，採集自坪林的茶山、苔蕨、杉林、溪流、蟲鳥獸等元素，邀請超過20組在地及風格品牌於進駐茶博館共同演繹，邀請民眾走進山中，體驗與品味新北坪林茶山文化之美。

首場活動即起於坪林茶業博物館展開，其中「五感奇趣體驗市集」號召礦石占卜、能量療癒、自然音樂等專業職人齊聚茶山，為民眾帶來全方位的五感療癒體驗。5月底前還會推出3條小旅行、工作坊、講座等一系列療癒系活動。

茶山繚療活動網站https://www.chashare-ntpc.com.tw/

新北市副市長謝政達出席坪林茶業博物館綠色療癒山城茶山繚療活動。圖／新北市文化局提供
新北市副市長謝政達出席坪林茶業博物館綠色療癒山城茶山繚療活動。圖／新北市文化局提供

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