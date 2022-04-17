推廣坪林茶葉 新北辦茶山療癒之城

新北市為推廣坪林旅遊，推出以整個行政區為自然療癒品牌的「茶山繚療」計畫，將坪林打造為翠綠空靈的「療癒之城」，系列活動至5月底。新北市副市長謝政達日前親訪坪林茶業博物館，參觀精緻的「五感奇趣市集」，以及期間限定的「野食茶酒吧」，與在地坪林茶青互動，感受綠色茶山的山林溪流、雲霧和人情，療癒身心靈。

副市長謝政達表示，坪林坐落於新北五大美學廊帶的「綠色山林茶山文化美學廊帶」，是全國重要包種茶產地外，還擁有得天獨厚無汙染環境資源，極為適合發展療癒系旅遊的翡翠山城。

這次活動由坪林里長帶路，漫步於坪林茶業博物館、老街、茶街、魚蕨步道、大舌湖古道等，民眾於4月底前使用新北加倍券，一起到坪林老街、商圈逛逛，買好茶、喝好茶，用實際行動支持在地茶農，讓這座茶山永續飄香。

文化局長龔雅雯表示，坪林擁有療癒系生活風貌，蘊藏好山、好水與好茶，新北推出綠色山林茶山文化美學廊帶，在疫情時代中，特別以「茶山繚療」為名，結合生態教育、茶產業文化、休憩體驗，推出茶山文化與永續發展為目標的綠色療癒山城新品牌，結合跨界創意，以美學力加值傳統茶產業，為古老茶山挹注新活力。

文化局表示，「茶山繚療」活動即日起在坪林茶業博物館以一場茶山裡的春市揭開序幕，採集自坪林的茶山、苔蕨、杉林、溪流、蟲鳥獸等元素，邀請超過20組在地及風格品牌於進駐茶博館共同演繹，邀請民眾走進山中，體驗與品味新北坪林茶山文化之美。

首場活動即起於坪林茶業博物館展開，其中「五感奇趣體驗市集」號召礦石占卜、能量療癒、自然音樂等專業職人齊聚茶山，為民眾帶來全方位的五感療癒體驗。5月底前還會推出3條小旅行、工作坊、講座等一系列療癒系活動。