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世界宗教博物館響應世界地球日 以放空與音樂療癒地球
為呼應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，世界宗教博物館昨在「放空生活節」系列活動中，首度辦理「音樂療癒地球」線上音樂會，網友透過樂音響應「靈性生態倡議」，共同用蔬食與寧靜的正能量療癒地球。
宗博館說明，創辦人心道法師提出「靈性即生態」的「愛地球、愛和平」理念，因此宗博館發展基金會與聯合國非政府組織「愛與和平地球家」（GFLP）規劃「放空生活節」推廣健康蔬食，讓身體遠離有毒物質與高碳排放的肉食，淨化身體。
宗博館發展基金會國際事務處副主任陳瑞琳表示，為了身體健康，大家要運動；為了心靈健康，大家要放空。在面對生活的煩惱與壓力，生態的永續與平衡，以「身放空，心放空，地球永續好輕鬆」為口號，希望串聯全球網友一起聽音樂、吃蔬食、寧靜放空，療癒地球。
宗博館指出，心道法師說曾說「肚子餓了，就要吃；煩惱來了，就要空掉。」陳瑞琳解釋，「放空」不是發呆浪費生命，而是帶著覺察，將自己「放」入「空」性當中；在放空的狀態中，每個人只需要簡單投資一段時間，就能同時達到「地球環保」與「心靈環保」。
宗博館表示，在疫情升溫、人心惶惶之際，首場「放空生活節」以線上音樂會方式呈現，邀請演唱及分享的來賓包括IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲、信仰道教的馬來西亞歌手Kent吳智健、信仰基督宗教的青年團體Yi & Ching、青年歌手蔡宛芝、身心靈界的知名綠療老師藍米克、翰德國際中醫診所副院長賴郁芬等。
賴郁芬以中醫觀點分享，推薦禪修寧靜，回到生活裡的覺性，鼓勵「青、紅、黃、白、黑『五彩飲食』」，多吃不同顏色的蔬菜，讓身心靈達到平衡圓滿的狀態。蔡宛芝則演唱《愛如花如種》等曲目，巧妙符合聯合國SDGs永續發展目標。
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