優人神鼓「鼓動坪林」今最終場 展現天人合一坪林之美

新北市坪林坪林區公所昨日舉辦「2022年度大戲優人神鼓『鼓動坪林』藝文饗宴」企業回饋專場，贊助企業主及多位好友全部到場。坪林區公所表示，首日鄉親場爆滿，昨企業場也熱烈，優人神鼓還帶領全場祈福，以謙卑感恩的心祈求疫情盡快平息，今天將是演出最後一天，盼民眾能藉此體驗坪林之美。

坪林區公所表示，優人神鼓「鼓動坪林」演出分三天三場次，第一天鄉親專場雖然下著雨，但場內場外仍然大爆滿。坪林區長周慶珍表示，為感謝企業支持與奉獻，公所昨特別規劃企業專場，答謝15家贊助企業所辦理的場次，感謝企業出錢出力成就這場坪林的藝文盛宴。

坪林區公所提到，「鼓動坪林」藝文饗宴今日為最後一日、網路購票場次；所有場次活動皆配合中央政府防疫規範進行管制，提醒參與民眾務必全程配戴口罩、勤洗手、多消毒，並保持安全社交距離，做好個人健康管理。