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優人神鼓「鼓動坪林」今最終場 展現天人合一坪林之美

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供

新北市坪林坪林區公所昨日舉辦「2022年度大戲優人神鼓『鼓動坪林』藝文饗宴」企業回饋專場，贊助企業主及多位好友全部到場。坪林區公所表示，首日鄉親場爆滿，昨企業場也熱烈，優人神鼓還帶領全場祈福，以謙卑感恩的心祈求疫情盡快平息，今天將是演出最後一天，盼民眾能藉此體驗坪林之美。

坪林區公所表示，優人神鼓「鼓動坪林」演出分三天三場次，第一天鄉親專場雖然下著雨，但場內場外仍然大爆滿。坪林區長周慶珍表示，為感謝企業支持與奉獻，公所昨特別規劃企業專場，答謝15家贊助企業所辦理的場次，感謝企業出錢出力成就這場坪林的藝文盛宴。

坪林區公所提到，「鼓動坪林」藝文饗宴今日為最後一日、網路購票場次；所有場次活動皆配合中央政府防疫規範進行管制，提醒參與民眾務必全程配戴口罩、勤洗手、多消毒，並保持安全社交距離，做好個人健康管理。

坪林區公所補充，坪林全區位在水源特定保護區，山清水秀、地靈人傑，出產的文山包種茶聞名遐邇，山水茶鄉環境非常天然，更難得有美麗的北勢溪貫穿全區，這次盼透過自然水岸地景結合優人神鼓的演出，展現天人合一的藝術之美，讓大家重新發現坪林之美。

坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供
坪林區公所4月15日起連三天辦理「2022年度大戲優人神鼓《鼓動坪林》藝文饗宴」，昨企業回饋專場，除了贊助企業主全部到場外，企業主邀請的50多家企業好友也到場，彷彿是一場企業界的藝文盛宴。圖／坪林區公所提供

坪林 優人神鼓

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