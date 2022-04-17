同事綠茶婊怎麼辦？十大職場「最煩戲精」就在你身邊

我的同事愛演戲！

職場如戰場，大部分的人在工作上都是兢兢業業不敢怠慢，但也有人把職場當作劇場，天天上演讓人火大的劇碼，生出一堆鳥事讓人心煩意亂，有時候你都會懷疑不可能那些職場戲精都是科班出身的吧？怎麼那麼愛演又礙眼。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友認證職場上最煩人的十種戲精，趕緊掐指算一算，看看你身邊有幾隻吧！



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10. 倚老賣老欺負新人

在公司裡仗著自己有幾分年資就對後進頤指氣使擺架子的人，真的是演很大，通常會倚老賣老的人，肚子裡都沒幾滴墨水，大部分都是怕長江後浪推前浪，才趕緊為自己的形象多灌一點水，以免最後自己真的死在沙灘上。

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9. 霸凌同事搞小圈圈

上班就已經很忙了，真的搞不懂那種還能騰出時間搞小團體的人，一天是不是有48小時，手邊工作都忙不完了，怎麼還有閒情逸致搞霸凌、搞排擠，在辦公室裡搞分化玩派系，讓人上班越上越心累。

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8. 什麼都說「我不會」

就有那種你叫他做什麼，他都說「我不會」的同事，這個不會、那個也不懂，就一個空皮囊晾在辦公室裡吹冷氣，事情都是別人在忙，他只要裝裝一副無知又無辜的樣子就可以從各種棘手事件中全身而退。

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7. 人前一套背後一套

職場雙面人也是煩死人的戲精種類，人前人後兩種樣子，老闆前是一個樣子（通常是最佳員工的那種樣子），在同事之間又是另一副德性（通常不怎麼樣），每天在同一間辦公室切換不同的人設，讓人看在眼裡，各種不同的套路讓人看了好傻眼。

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6. 最擅長搶別人功勞

當大家都在公司裡努力當耕耘機的時候，永遠都會有人扮演收割機出來撿尾刀、搶功勞，平常時候沒出幾分心力，到了結算收網時，跳出來收尾收得比誰都還要快，還會第一個跟老闆報告事情做完了，順便胡謅幾個自己根本沒有的貢獻，光是想到那收割的嘴臉就讓人火冒三丈。

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5. 超會閃工作、推卸責任

職場上那種避重就輕的人也很討厭，一點承擔力都沒有，遇到燙手的案子就閃、出事情就躲，無所不用其極的推卸責任，好像一切的發生都和自己無關，柿子專挑軟的吃，事情都選輕鬆愜意難度0的做，被質疑的時候就裝謙虛說一句「我覺得你能力比我強所以交給你負責」，如果強迫他做，還會演得更加可憐讓所有人以為你在欺負他呢。

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4. 天天拍主管馬屁

有些人做事能力一般般，但拍上司馬屁油嘴滑舌的功夫卻不簡單，做事情的時候都沒有阿諛奉承那麼積極，這大概是他畢生最了不起的才華，畢竟能夠毫無羞恥心地在老闆面前天花亂墜、說著那些連老闆聽了都有點尷尬的花言巧語，應該是看了十次以上的《被討厭的勇氣》吧。

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3. 不懂裝懂一直搞砸工作

職場上「假會」的人也很煩，什麼都要求表現，但什麼都搞砸，搞到最後還要幫他收拾那些杯盤狼藉，收尾擦屁股，真的很希望這種到處搞砸事情的人，可以跟那種明明會但是說「我不會」的人中和一下，會就去做事，不會就閉嘴去旁邊！

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2. 超愛用肉麻稱呼裝熟

在公司裡用肉麻稱呼到處裝熟的戲精，也很讓人避之唯恐不及，動不動就油膩膩的哥來姐去，或大呼小叫一些旁人聽不懂的奇怪暱稱，甚至擅自幫同事取綽號，以為可以藉此拉近距離，但根本就只是討人厭而已。

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1. 每天裝忙當薪水小偷

職場上最討人厭的頂級戲精莫過於整天裝忙的薪水小偷，這種人頭腦不簡單，做事情避重就輕之外，又很懂得應對進退，很瞭解一天八小時在公司裡面有哪些時候是可以裝忙摸魚又不被察覺的，把無關緊要的小事複雜化、繁重大事丟給別人做，就能準時上下班，按時領薪水。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年4月4日至2022年4月13日，約一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『同事雷點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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