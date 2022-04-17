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高雄午後臭氧濃度偏高 27家大型工廠提前降載減排

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局提醒，今天東北風挾帶境外汙染物移入，高雄位於下風處，擴散條件差，今天上午要注意PM2.5濃度稍累積，中午過後臭氧濃度偏高，今天空氣品質為「黃色普通」至「橘色提醒」等級。本報資料照片
高雄市環保局提醒，今天東北風挾帶境外汙染物移入，高雄位於下風處，擴散條件差，今天上午要注意PM2.5濃度稍累積，中午過後臭氧濃度偏高，今天空氣品質為「黃色普通」至「橘色提醒」等級。本報資料照片

今天是假日，許多人計畫外出走走，高雄市環保局提醒，今天東北風挾帶境外汙染物移入，高雄位於下風處，擴散條件差，今天上午要注意PM2.5濃度稍累積，中午過後臭氧濃度偏高，今天空氣品質為「黃色普通」至「橘色提醒」等級。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天白天PM2.5及臭氧濃度增加，AQI為「黃色普通」轉局部「橘色提醒」等。晚上臭氧消散，AQI恢復為「黃色普通」。白天到戶外運動時，需注意AQI後續變化情形。晚上適合正常戶外運動。全天偏涼，外出要多加件衣物。

因應今天空品情況，環保局團隊昨夜依預警提前啟動應變，立即通報台塑、唐榮鐵等27家大型工廠在夜間提前降載減排。今天應變再加強包含固定源防制，落實稽巡查大社、小港等大型汙染源，杜絕異常排放，確認連線工廠監測數據是否有異常排放。

掌握逸散源部分，要求高雄50大營建工地確實執行多重防制措施抑制揚塵，加強道路洗掃街，減少揚塵。移動源部分，執行機車路邊攔檢及攔查，也執行柴油車目測判煙作業。

高雄市環保局提醒，今天東北風挾帶境外汙染物移入，高雄位於下風處，擴散條件差，今天上午要注意PM2.5濃度稍累積，中午過後臭氧濃度偏高，今天空氣品質為「黃色普通」至「橘色提醒」等級。本報資料照片
高雄市環保局提醒，今天東北風挾帶境外汙染物移入，高雄位於下風處，擴散條件差，今天上午要注意PM2.5濃度稍累積，中午過後臭氧濃度偏高，今天空氣品質為「黃色普通」至「橘色提醒」等級。本報資料照片

PM2.5 高雄市

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