未來一周天氣詭譎難料 吳德榮：明午起鋒面影響局部雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣海峽有中層雲移入，伴隨弱回波，中部以北有局部短暫雨。

吳德榮說，本周天氣各國模式模擬差異甚大，亦頻繁修正，顯示其可預報度降低，應隨時注意資訊的更新。今天至明天上午中部以北多雲、山區有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；東半部偶有局部短暫降雨。今天中部以北偏涼，南微熱，各地早晚微冷，北部14至21度，中部13至26度，南部17至30度，東部16至28度。

他表示，明天下午起至周二鋒面影響，北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨。周三上午起鋒面逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲，氣溫回升。

吳德榮說，周四鋒面快速掠過、結構減弱，各地雲量略增，局部短暫陣雨的機率略提高。周五起天氣暖濕，台灣附近大氣不穩定，易有小範圍對流發展，午後較容易發生在陸地；需持續觀察最新的模擬。