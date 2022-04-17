快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

中榮40年院慶 名醫級團隊5G輔助 讓偏鄉醫療無距離

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總運用5G即時連線，由在院內的主任楊勝舜判讀影像。圖／台中榮總提供
台中榮總運用5G即時連線，由在院內的主任楊勝舜判讀影像。圖／台中榮總提供

台中榮總慶祝40年院慶，昨天由台中榮總院長陳適安領軍，帶領50人名醫級的台中榮總智慧醫療團隊，在中華電信合作支持下，以5G科技輔助，到台中和平達觀部落提供義診，並依地域性將鄰近的苗栗縣泰安鄉士林村與象鼻村納入服務區域，服務400名偏鄉居民，讓偏鄉醫療無距離。

陳適安說，今年40周年院慶，擇定前往偏鄉達觀部落義診，醫療團隊陣容結合3名副院長，以及心臟科、耳鼻喉科、骨科、眼科、口腔科、皮膚科、家庭醫學科等主任級醫師、護理師、藥師及社工師等50人。

台中榮總說明，這次義診範圍有近3000居民，7成是原住民，多以農務為生，常見肝腎肺功不佳、痛風與結石、三高、口腔疾患、肌肉骨骼傷害等。當地民眾反映，醫療資源貧乏，就醫至少要花1小時以上車程。

陳適安說，這次的義診在中華電信合作支持下，運用5G將高解析影像傳送至台中榮總高速智慧影音協作平台，遇複雜病症案例，立即以5G行動醫療會診模式，即時連線到醫療治療會商。

60多歲吳姓男子說，山區就醫不便，這次台中榮總出動「名醫」級義診醫療團隊現場診查看診，讓他感受到與市區同步的醫療品質。

台中榮總說明，一名田姓婦人因不舒服就診，經由家庭醫學部主任許碧姍問診，並以超音波檢查，研判肝、臟有問題，經立即運用5G遠距醫療設備與在台中榮總的肝膽腸胃科主任楊勝舜連線即時會診檢查，判定需立即住院治療，因此立即啟動安排讓婦人住院。

陳適安說，台中榮總陸續於越南義診及諾魯醫療團的任務中使用智慧醫療協助複雜個案的診斷，獲得各友邦讚許，這次義診將5G服務運用在就醫不便的偏鄉，實現台中榮總以5G科技提供無遠弗屆智慧醫療服務。

台中榮總家醫部主任許碧珊為田姓婦人做腹部超音波。圖／台中榮總提供
台中榮總家醫部主任許碧珊為田姓婦人做腹部超音波。圖／台中榮總提供
台中榮總40年院慶，台中榮總院長陳適安（左）領軍，帶領50人名醫級醫療團隊到台中和平達觀部落提供義診。圖／台中榮總提供
台中榮總40年院慶，台中榮總院長陳適安（左）領軍，帶領50人名醫級醫療團隊到台中和平達觀部落提供義診。圖／台中榮總提供

台中榮總 義診 偏鄉

延伸閱讀

蘭潭國中校慶60週年 傑出校友已故俠醫林杰樑獲獎

中華電信攜手台中榮總 以5G企業專網進行智慧醫療義診

長程輪擱淺脫困須「借天時」救援團隊巴望滿月

普亭傳頻會甲狀腺癌名醫 罹癌和罹帕金森氏症傳言再起

相關新聞

一張圖看天氣！未來一周先濕後乾 這天起直逼33度如夏

中央氣象局表示，未來一周天氣分兩階段，周三前受到東北季風影響，水氣較多，周四後風向轉為東南風、南風，天氣漸趨穩定且溫暖如...

陽明山春楓紅了限定登場 至5月初最佳觀賞期

台北陽明山正捎來季節限定的楓紅美景，就在士林區菁山社區槭樹紅葉正火紅登場。春末夏初的山景，正由槭樹開始換妝，從黃、橘急速...

優人物／蘭陵四十 當劇場教父成為父親 金士傑：我的目標就是繼續活著

現在的工作，不管是演員、舞台劇導演、編劇，對我來說，我都是、也不見得都是。我是為某種沒有形狀、沒有身分或特別記號的一個興...

優人物／蘭陵四十 金士傑舞台上咀嚼生命 展演真實

這種對知識很飢渴的狀態一直維持到我當完兵，後來我去台南的牧場養豬，再後來到台北做些苦力零工。

百年前磚窯界「香奈兒」 背後藏著童工血汗

高雄愛河中游畔的百年國定古蹟「台灣煉瓦會社打狗工場（中都唐榮磚窯廠）」，是高雄第一家磚仔窯，也是台灣現存最完整的磚窯工業建築群。一個世紀前所生產的「TR磚」(Taiwan Renga)，在磚窯界裡的地位被形容是「時尚圈裡的香奈兒」，超高品質產品只供應官方和名流所用。

彈力繩與預防注射 血友病患多元照護

自行打針、彈力繩訓練，血友病病患自己能照顧好自己！4月17日為「世界血友病日」，台灣血栓暨止血學會召開記者會，「血友病之父」沈鏡銘指出，定期注射凝血因子的預防性療法，已納入健保，供患者更長期的保護。而現在配合手機App，病患也能即時監控狀況，進一步安排適宜的體能活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。