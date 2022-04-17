中榮40年院慶 名醫級團隊5G輔助 讓偏鄉醫療無距離

台中榮總慶祝40年院慶，昨天由台中榮總院長陳適安領軍，帶領50人名醫級的台中榮總智慧醫療團隊，在中華電信合作支持下，以5G科技輔助，到台中和平達觀部落提供義診，並依地域性將鄰近的苗栗縣泰安鄉士林村與象鼻村納入服務區域，服務400名偏鄉居民，讓偏鄉醫療無距離。

陳適安說，今年40周年院慶，擇定前往偏鄉達觀部落義診，醫療團隊陣容結合3名副院長，以及心臟科、耳鼻喉科、骨科、眼科、口腔科、皮膚科、家庭醫學科等主任級醫師、護理師、藥師及社工師等50人。

台中榮總說明，這次義診範圍有近3000居民，7成是原住民，多以農務為生，常見肝腎肺功不佳、痛風與結石、三高、口腔疾患、肌肉骨骼傷害等。當地民眾反映，醫療資源貧乏，就醫至少要花1小時以上車程。

陳適安說，這次的義診在中華電信合作支持下，運用5G將高解析影像傳送至台中榮總高速智慧影音協作平台，遇複雜病症案例，立即以5G行動醫療會診模式，即時連線到醫療治療會商。

60多歲吳姓男子說，山區就醫不便，這次台中榮總出動「名醫」級義診醫療團隊現場診查看診，讓他感受到與市區同步的醫療品質。

台中榮總說明，一名田姓婦人因不舒服就診，經由家庭醫學部主任許碧姍問診，並以超音波檢查，研判肝、臟有問題，經立即運用5G遠距醫療設備與在台中榮總的肝膽腸胃科主任楊勝舜連線即時會診檢查，判定需立即住院治療，因此立即啟動安排讓婦人住院。