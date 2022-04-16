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疫情狂燒 福壽山農場40團遊客取消住宿
五一勞動節連假將至，但國內疫情逐漸升溫，中央雖未將全國防疫狀態升至三級，但民眾仍人心惶惶，對觀光旅遊業也造成衝擊。台中福壽山農場表示，疫情影響，從4月初到5月中取消住宿的至少有40團，粗估減少約1成5。
福壽山農場副場長王仁助表示，5月1日為65周年場慶，場內有保留2成為賓客住宿，另8成留給民眾預訂，目前預訂狀況皆為滿房。但因疫情影響，從4月初到5月中取消訂房至少有40團，粗估減少約1成5。
武陵農場勞動連假訂房率約8成，副場長胡發韜表示，今年較去年同期相比，仍受到疫情影響，但影響不大。
胡發韜分析，武陵農場園區較空曠，為開放式的自然環境，非封閉場館，遊客以散客為主，非團客群聚上山，自駕入園較多，加上現在民眾疫苗注射率較充足，故對武陵農場訂房率衝擊較小。
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