快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情狂燒 福壽山農場40團遊客取消住宿

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
福壽山農場紫藤花。圖／取自福壽山農場臉書
福壽山農場紫藤花。圖／取自福壽山農場臉書

五一勞動節連假將至，但國內疫情逐漸升溫，中央雖未將全國防疫狀態升至三級，但民眾仍人心惶惶，對觀光旅遊業也造成衝擊。台中福壽山農場表示，疫情影響，從4月初到5月中取消住宿的至少有40團，粗估減少約1成5。

福壽山農場副場長王仁助表示，5月1日為65周年場慶，場內有保留2成為賓客住宿，另8成留給民眾預訂，目前預訂狀況皆為滿房。但因疫情影響，從4月初到5月中取消訂房至少有40團，粗估減少約1成5。

武陵農場勞動連假訂房率約8成，副場長胡發韜表示，今年較去年同期相比，仍受到疫情影響，但影響不大。

胡發韜分析，武陵農場園區較空曠，為開放式的自然環境，非封閉場館，遊客以散客為主，非團客群聚上山，自駕入園較多，加上現在民眾疫苗注射率較充足，故對武陵農場訂房率衝擊較小。

武陵農場 疫情 訂房

延伸閱讀

福壽山農場驚見楓紅美景 賞楓期限預計至5月上旬

退輔會：新建福壽山農場賓館預計今年「楓葉季」營運

武陵農場晚櫻綻放 連假首日天雨未現人潮

接棒粉色花海 福壽山、武陵農場天天迎「白色情人節」

相關新聞

協商破局 5月1日台鐵恐9成車不開

立院下周將逐條審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。不滿政府強推公司化，台鐵企業工會擬發動「五一合法休假」，已有...

今天把握出遊好天氣 明天午後北部轉雨

今天台灣附近仍然受到東北風的影響，早晨各地天氣多雲、氣溫偏涼。天氣風險公司天氣分析師李知航說，白天各地雲量偏多，北部高溫...

5月1日 台鐵僅40多名司機員出勤

不滿政府強推公司化，台鐵工會擬發動「五一合法休假」行動，已有超過一萬兩千名員工參與。根據台鐵初步掌握，勞動節當天僅四十多...

學者看台鐵 硬碰硬會翻車

台鐵公司化爭議不休，交通部、台鐵工會卻是各有立場，互不退讓，讓爭議成了僵局。對此，不論是勞動法學者或交通學者皆認為「事緩...

擋地層下陷 陳吉仲：喝高粱救高鐵

台灣高鐵在雲嘉南路段因農用大量抽取地下水，近年面臨軌道沉陷危機，農委會主委陳吉仲昨出席金酒契作高粱播種祈福會表示，種抗旱...

不僅新冠肺炎疫情 醫示警：腸病毒好發季節至

近來國內新冠肺炎疫情大爆發，如何防疫減災民眾關注，麻豆新樓醫院小兒科主任黃士修提醒，腸病毒感染正進入好發期，家長更要注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。