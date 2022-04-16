未婚「小媽」帶大智能障礙姪兒女 獲頒家扶自強母親

家扶基金會原訂今舉辦全國自強母親表揚，卻因疫情取消典禮，今年獲頒家扶全國自強母親的23人，有兩人不全然是母親身份，卻像母親般，用愛灌溉孩子成長。來自澎湖的莊秀葉，辭掉台北高薪工作、賣掉房產，返鄉拉拔癌逝哥哥所留下的兩個智能障礙孩子，新北的郭麗秋撫養的10個孩子，有一半非她所生，雖然經濟吃緊，但她寧可餐餐吃泡麵，10個孩子1個也不能少。另一位高雄的莊香貞，喪夫後曾四處擺攤維生，靠著巧手修改衣服養育3個兒子成人。

成年就離開澎湖的莊秀葉，原本在資策會工作，也在台北置產買房，因兄長罹癌過世，留下兩名年幼孩子，嫂嫂又有智能障礙，擔心老父老母承受不起，莊秀葉斷然辭工作、賣房子，返鄉代替哥哥成為家中支柱。未婚的秀葉，就這樣從孩子的姑姑，成為朋友口中戲稱的「小媽」。

在台北生活近20年，返鄉後的秀葉，初期極不適應，面臨生活驟變，已經要費力調適，隨後還察覺到姪子跟姪女發展異常，檢查確認兩個孩子分別有中度與輕度智能障礙，挑戰接踵而來。

秀葉堅持要讓兩個孩子接受專業早療、特教教育，不顧老媽媽碎念，也要勒緊褲帶，把孩子送到啟智中心，當看到孩子慢慢進步，能自理也融入群體，秀葉覺得一切都值得。如今姪子小賢做著喜愛的汽車美容場工作，姪女小婕也將畢業，前往飯店民宿業從事房務清潔工作。談起姪兒姪女，這位小媽，滿嘴藏不住的肯定與驕傲。

另一位麗秋媽媽，包括她與先生還有10個孩子，一大家子，一半孩子卻不是她親生，而是她接手照顧弟弟、妹妹照顧不了的孩子。麗秋說，都是親人，捨不得孩子過苦日子，先生月薪3萬多，她在家帶小孩兼做手工貼補家用，經濟困窘，曾窮到天天吃泡麵，吃到會怕，但她從不虧待孩子，「我吃什麼，孩子們就吃什麼。」

麗秋最小的兒子念小六時生病，兩個大兒子捐肝給弟弟，其他女兒幫忙陪病，回想當時，醫院、家裡兩頭跑，兒子最後還是不幸離世，麗秋說，也曾有想不開的念頭，但看到孩子們的臉，「我要撐過去，不然這些孩子怎麼辦？」

孩子們感情好，從不吵架，麗秋笑說，那是因為小時候只要有人吵起來，她就連坐法，全部都打，她教給孩子們的是要互相扶持、彼此照應。最大的孩子如今已經30歲，最小孩子就讀國小，逢年過節全家相聚，麗秋說，能遇到這些善良、孝順的孩子，她很感恩。

香貞媽媽則是歷經喪夫，先生意外過世時，最小的兒子還在襁褓之中。有小兒麻痺的香貞媽媽，為了拉拔三個小孩，四處擺攤、開早餐店，雖然有娘家後援偶爾幫忙顧小孩，但香貞全憑自己力量賺錢養家，有時候太挫折疲憊，半夜裡坐在客廳對著先生的牌位說說話、哭一哭，不敢在孩子面前落淚喊苦。

後來香貞靠著巧手，從在騎樓修改衣服，到自己設立裁縫工作室，每天工作到晚上11、12點，40歲時發現罹患甲狀腺癌，香貞說，當時載小孩到學校上課後，就自己提著行李入院準備開刀，護理師開口要求家屬必須陪同時，她才開口向娘家求援。