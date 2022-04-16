新竹縣客家桐花祭開幕 4鄉鎮推輕旅行賞「雪」去

2022新竹縣客家桐花祭正式開跑。縣府今年選定寶山水庫為主場，16日在寶山水庫旁的沙湖壢藝術村，舉辦「新竹遶桐花－桐花森林遇」系列活動開幕式，賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗輕瑜珈、不插電音樂會接連登場，另外，芎林、新埔、北埔也有推出賞桐輕旅行，邀請民眾到竹縣賞「雪」。

今日是新竹縣客家桐花祭系列活動開幕式，縣長楊文科一早先到寶山水庫旁的伯公廟祭拜，接續體驗茶席，他表示，今年桐花祭特別選擇在寶山水庫湖畔舉辦，並聯合周邊鄉鎮北埔鄉、芎林鄉、新埔鎮一起辦小旅行；此次桐花祭也提供許多活動，不僅以插畫家辛卡米克的作品作為打卡點，還有茶席、咖啡輕瑜珈、不插電音樂會等，邀請民眾體驗。

縣府表示，除了從4月16日至5月7日每周六的寶山遶桐花小旅行活動外，4月23日在寶山水庫沙湖壢咖啡館前舉辦2022寶山鄉桐花祭活動，活動從上午8時30分至下午2時有「水庫桐花闖關健行」環湖賞桐，完成闖關還有紀念品可以帶回家，當天也有精彩表演輪番上陣，還有客家美食享用、平板電腦摸彩活動等。

4月16日、30日及5月07日3天在寶山水庫舉行一系列結合自然及人文之美的活動外，桐花祭期間推出多條「新竹桐花Chill旅行」路線，包含「芎林輕澗賞桐趣」將於4月23、24、30日及5月1、14、15日登場，以華龍社區為地點，帶領遊客賞桐、在地農產段木香菇、客家桐花餐、石板伯公等。

「新埔桐花小旅行」於4月9、10、16、17、23、24日舉辦，從吳濁流故居、巨埔休閒農場、桐花步道，以及振慶製茶、品茶等。「寶山遶桐花」則於4月16、23、30及5月7日登場，從新竹火車站集合並前往寶山及寶二水庫、種子星球來作客等景點。

「桐遊北埔．花漾客庄」在4月16、17、23日舉辦，將走訪忠恕堂、高旗崠步道賞桐及手作DIY、龍瑛宗文學館人文茶席等。「北埔大湖賞螢活動」則於4、5月間舉辦，將有賞桐、看夕陽及DIY種子彩繪、晚餐及賞螢等。

文化局表示，「2022新竹遶桐花－桐花森林遇」活動詳情可至新竹縣政府及文化局官方網站查詢。