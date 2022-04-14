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5月1日不加班！1.2萬人連署 台鐵九成班次恐開不出

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵公司化爭議不休，立法院交通委員會下周四將針對公司化條例草案進行逐條審查。圖／報系資料照
台鐵公司化爭議不休，立法院交通委員會下周四將針對公司化條例草案進行逐條審查。圖／報系資料照

台鐵公司化爭議不休，立法院交通委員會下周四將針對公司化條例草案進行逐條審查，不滿交通部未充分溝通，台鐵工會發動「五一合法休假」活動，打算在五一勞動節當天，透過「合法休假」，達到罷工目的。根據台鐵企業工會統計，台鐵約1萬6千名員工中，已有1萬2千人連署五一休假，其中司機員的部分，有9成5參與連署，約1300人，一旦全都休假，五一當天恐有超過九成班次開不出來。

為此，交通部長王國材明天也將和工會協商，盼雙方可以取得共識。不過台鐵企業工會理事長陳世杰直言，立院下周就要逐條審，若沒有先撤回條例，怎麼協商都是枉然。

陳世杰表示，工會已經提出工會版本的公司化條例草案，但政院版的目前已經在立院，且下周就要開始逐條審，若不退回來，和工會協商有用嗎？立法院還不是照審。

陳世杰強調，工會願意和交通部談，但雙方應該是協商有共識後，再送立法院審查，這才合乎常理，交通部若不退回草案，五一勞動節不加班將按照計畫進行。

台鐵公司化 交通部長 立法院

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