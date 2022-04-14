南橫全線通車高雄台東更近 前國手：可常陪妻子回娘家

莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄梅山口至台東向陽段，本月底可望全線通車，公路總局甲仙工務段今天安排車流測試，邀相關單位會勘、交換意見。六龜觀光休閒協會表示，通車對振興觀光是強心針，桃源區長謝英雄憂心，防汛期將至，能否承受極端氣候考驗是最大難關。

南橫全線通車最大受惠者是高雄桃源區、台東海端鄉利稻部落居民，住桃源區前舉重國手謝偉軍即將迎娶住南橫另一端、台東海端鄉女友古志花，小倆口4月23日訂婚，準備20頭活豬當聘禮，5月28日計畫走南橫公路迎娶。謝偉軍說，南橫未全線通期間，只能走南迴公路，兩地車程要6至8小時，平均一個月只能見2次面，通車後，路程縮短為2小時，陪妻子回娘家路更近了。

謝偉軍說，高雄桃源區、台東海端鄉兩地淵源深，也有不少是親戚關係，通車後能凝聚族人情感，有多層意義。

甲仙工務段今天上午安排會勘，經測試，行經大關山隧道時，單線雙向開放20輛車通行，約需5分鐘，通車後，各管制哨口保全會隨時以無線電回報路況，若車流壅擠，梅山口、天池將採定時定量管制，近期在沿線布設監視器鏡頭、車牌辨識系統，為通車做最後準備。

台20線南橫公路高雄梅山口到台東向陽約45公里，莫拉克風災後封閉，前年1月梅山口到天池路段開放，天池到向陽約20公里封閉近13年。

甲仙工務段長陳正偉說，開放初期勢必吸引山林愛好者造訪，為避免過量人車衝擊環境，規畫每周二、四全日禁開放，其餘開放時間為每天上午7點至下午2點開放車輛通行，下午5點前要淨空，在適度開放與環境平衡間找到共存之道。

六龜觀光休閒協會秘書長陳建男說，全線通車可望帶動觀光產業復甦，近期很多客人關注南橫動態，想安排到六龜旅遊住宿，他給客人說法一律是「等公路總局公告」，也建議要有總量管制配套，避免一窩蜂入山傷害旅遊品質。六龜警分局也派員會勘，日後將協助在南橫公路取締並排停車、紅線違停、逾時下山，警方建議通車首日避開假日，減緩壅塞。