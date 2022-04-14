快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

兩大因素 大甲媽提早1.5小時駐駕北斗奠安宮

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大甲鎮瀾宮掃角隊在北斗奠安宮前埕，先吹響掃角向奠安宮媽祖致意，轉身吹掃角迎接大甲媽鑾轎。記者簡慧珍／攝影
大甲鎮瀾宮掃角隊在北斗奠安宮前埕，先吹響掃角向奠安宮媽祖致意，轉身吹掃角迎接大甲媽鑾轎。記者簡慧珍／攝影

大甲媽回鑾下午進入彰化縣北斗鎮，在前有未有的優勢警力維護下一路順暢，提前一個半小時進到北斗奠安宮駐駕過夜，預定明（15）日子時1點起駕北返。信眾紛紛表示，通常大甲媽晚間8點至9點進奠安宮，今年真的提早。

彰化縣警察局協調警力到彰化縣維安，保四總隊80名員警今天下午約1點半進駐北斗鎮斗苑路，大甲媽回鑾隊兩點從埤頭鄉鄉進北斗鎮鎮界開始遶境，通行無阻。北斗警分局在去年發生推打衝突的中山路與斗苑路口放置雙排拒馬，三條道路淨空，警方管制僅容隨香香客和車輛進入，「閒雜人等」一概不可逗留。

大甲媽遶境隊伍4點多進市區，335名員警沿著通往奠安宮的斗苑路和宮後街等老街站崗，遶境陣頭逐一通過奠安宮，大甲媽鑾轎6點半抵達奠安宮，董事長顏清標押轎向奠安宮媽祖行禮即進入宮內，信徒爭相擠進奠安宮拍照。

鄭姓北斗鎮民表示，北斗鎮向來熱情好客，擺攤贈送餐點給大甲媽遶境隊伍和隨香信眾，從未發生摩擦，去年看熱鬧民眾推擠發生衝突，一件意外導致今年很多警察進駐，可能大甲媽南下遶境進香在彰化市發生搶轎衝突也有影響，警力維安加上疫情，陣頭少了，信眾至少減少一半，各個餐點攤位往年下午3點就分送一空，今天下午5點才送完，北斗老街入夜通暢沒再人擠人，和往年相比「真的有差」。

大甲鎮鎮瀾宮董事長顏清標戴口罩，押轎進入北斗奠安宮。記者簡慧珍／攝影
大甲鎮鎮瀾宮董事長顏清標戴口罩，押轎進入北斗奠安宮。記者簡慧珍／攝影

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

預防重演北斗「大甲盃格鬥賽」 保四總隊進駐壓陣

大甲媽回鑾 疫情升溫！路邊志工緊戴口罩 手仍不停補給

大甲媽16日回鑾台中 海線警力總動員因應遶境人潮湧入

大甲媽回鑾進彰化 神獸環保車都來接駕

相關新聞

影／合歡山杜鵑花季將開始 影片曝光去年大塞車慘況

合歡山杜鵑花季16日起持續到6月19日，每周六、日及勞動節、端午節連續假日首度實施高承載管制，時間為上午6時到11時，合...

三月霪雨致芒果著果率低 雲縣府函請中央每公頃9萬補助

日前農民向縣府反應改良種芒果花受三月霪雨影響，花穗有結果不良情形，雲林縣政府農業處科長蔡蘭芬今天與改良場與農糧署人員，前...

福壽山農場驚見楓紅美景 賞楓期限預計至5月上旬

春天難得見楓紅！台中福壽山農場秋楓美景聞名全台，但4月初山區早晚溫度低，場內可見綠、紅楓葉交錯美景。福壽山農場副場長王仁...

成交手續費5月1日又漲 蝦皮：因應市場機制

蝦皮購物去年4月針對部分拍賣和商城賣家調漲成交手續費，日前公告今年5月1日起將調漲非商城賣場成立訂單的成交手續費，引發賣...

豬肉雞肉還要漲 趙少康：陳吉仲無能害慘人民

農委會主委陳吉仲昨天接受網路媒體專訪時表示，物價上漲是能源危機以來50年之最，今年3月飼米飼料每公斤10元，但到8月預期...

中正紀念堂微轉型 小蔣公銅像移置、增展白色恐怖文件

中正紀念堂於4月7日言論自由日推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，同時另一側調整為「蔣中正總統與中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。