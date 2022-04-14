兩大因素 大甲媽提早1.5小時駐駕北斗奠安宮
大甲媽回鑾下午進入彰化縣北斗鎮，在前有未有的優勢警力維護下一路順暢，提前一個半小時進到北斗奠安宮駐駕過夜，預定明（15）日子時1點起駕北返。信眾紛紛表示，通常大甲媽晚間8點至9點進奠安宮，今年真的提早。
彰化縣警察局協調警力到彰化縣維安，保四總隊80名員警今天下午約1點半進駐北斗鎮斗苑路，大甲媽回鑾隊兩點從埤頭鄉鄉進北斗鎮鎮界開始遶境，通行無阻。北斗警分局在去年發生推打衝突的中山路與斗苑路口放置雙排拒馬，三條道路淨空，警方管制僅容隨香香客和車輛進入，「閒雜人等」一概不可逗留。
大甲媽遶境隊伍4點多進市區，335名員警沿著通往奠安宮的斗苑路和宮後街等老街站崗，遶境陣頭逐一通過奠安宮，大甲媽鑾轎6點半抵達奠安宮，董事長顏清標押轎向奠安宮媽祖行禮即進入宮內，信徒爭相擠進奠安宮拍照。
鄭姓北斗鎮民表示，北斗鎮向來熱情好客，擺攤贈送餐點給大甲媽遶境隊伍和隨香信眾，從未發生摩擦，去年看熱鬧民眾推擠發生衝突，一件意外導致今年很多警察進駐，可能大甲媽南下遶境進香在彰化市發生搶轎衝突也有影響，警力維安加上疫情，陣頭少了，信眾至少減少一半，各個餐點攤位往年下午3點就分送一空，今天下午5點才送完，北斗老街入夜通暢沒再人擠人，和往年相比「真的有差」。
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