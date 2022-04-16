蔬果汁營養又好喝！網友最常搭的食材有這些

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蔬果汁」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大蔬果汁品牌網路聲量排行，以及蔬果汁的人氣配方食材有哪些。

現代人追求飲食健康，因此會選擇從蔬菜水果中攝取維他命及纖維質，但不少外食族卻較難有效補足蔬果量，因此興起了飲用「蔬果汁」的風氣。

蔬果汁老字號品牌深植人心，營養隨時補！

觀察網友熱議的蔬果汁品牌，發現老字號蔬果汁品牌「波蜜」及「可果美」備受民眾關注。其中，除了在「台灣國民飲料你投誰一票？」的貼文中常見「波蜜」被提及點名外，也因方便飲用的緣故而讓不少網友表示「波蜜真的不錯，對懶得削切水果的人來說，波蜜提供的蔬果汁很方便」、「感謝波蜜創造方便飲用的果汁飲品」等；而來自日本並深耕台灣的「可果美」品牌，推出的「野菜生活」系列因主打「高原汁含有率」而成為不少民眾的心頭好，有網友就大讚「紫色的好喝，一開始是公司的日本主管推薦我的」、「野菜生活是在超商飲料裡我的心目中第一」。

網友熱議5大蔬果汁品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，使用在地生產農作物的台灣品牌「純在」及「活力東勢」因都與台灣的小農合作，加上蔬果汁的味道豐富濃郁，而受到網友的支持討論，不少民眾表示「這（純在）好喝，回購率很高」、「這款（活力東勢）蔬果汁我也好喜歡」等，表達對該品牌的喜愛。

蔬果汁熱門配方，在家也能榨出好味道

除了買市售的現成蔬果汁外，不少民眾也會選擇在家自己動手「鮮榨」蔬果。接著觀察蔬果汁的人氣配方食材，可發現蔬菜類的「紅蘿蔔」是許多民眾的首選食材，不少人表示除了因紅蘿蔔本身富含胡蘿蔔素，對身體有益外，還帶點甜味，紛紛推薦「紅蘿蔔好吃，有甜味打蔬果汁超好喝」、「鳳梨紅蘿蔔汁=波蜜果菜汁的味道！好喝好喝」。此外，「菠菜」及「地瓜葉」等葉菜類也受到網友熱議，有民眾就分享「菠菜我會稍微燙過，打的時候加一點冰塊跟夏威夷豆！人間美味」、「我都是挑便宜的菜買，像是地瓜葉先燙過再冷凍，多種蔬菜混合少量水果增加甜味」，無私分享自己的蔬果汁配方。

Top5蔬果汁配方食材網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，在水果類食材屬「蘋果」最常被提及，因蘋果本身味道香甜，而讓不少網友大讚「蘋果加牛奶打蔬果汁好好喝」、「水果最喜歡蘋果，不管打什麼蔬果汁加進去都好喝很多」；而常被用來壓住蔬菜味的「檸檬」及「鳳梨」也備受討論，就有網友表示「芹菜加檸檬打汁，能消除一定的芹菜味」、「打蔬果汁最後加點鳳梨可以壓過其他味道」。

富含營養又對健康有益處的蔬果汁，是現代許多人的飲品首選，若你也想變健康，不妨找時間嚐鮮，但建議也應切記蔬果汁的糖分含量，以免營養尚未補足，肚子便已長了一圈。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》