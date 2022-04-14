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影／合歡山杜鵑花季將開始 影片曝光去年大塞車慘況
合歡山杜鵑花季16日起持續到6月19日，每周六、日及勞動節、端午節連續假日首度實施高承載管制，時間為上午6時到11時，合歡山公路翠峰至大禹嶺雙向交通管制，僅3人以上小客車、客運接駁車及乙類大客車、機車可通行，避免重演去年杜鵑花季公路塞爆慘狀。
南投縣政府增加杜鵑花季例假日南投客運班次，去程發站點有埔里站及清境國民賓館，回程則在合歡山小風口，每天增加6班次，從上午7點至下午3點，平均每小時發一班，鼓勵遊客多搭乘客運上山賞花，免去塞車、停車之苦。
去年合歡山杜鵑花大爆發，吸引大批遊客開車上山，造成昆陽到小風口之間停車場爆滿，合歡山公路車陣回堵動，有遊客突發疾病，救護車上山也卡在車陣中動彈不得，警方為管制交通值勤，大批員警累翻，公路總局因此決定首度實施高承載管制。
管制也引發民眾質疑，只是往返花蓮、南投，也被管制相當不合理。公路總局表示，合歡山公路腹地不大，停車空間有限，如果不實施高承載管制，屆時公路大塞車，所有車輛都無法通行，籲請民眾配合。管制只在假日實施，管制上午6時到11時，只是單純往返花蓮、南投民眾，只要避開管制時段即可。
太魯閣國家公園管理處表示，今年高山杜鵑、玉山杜鵑花季提早，在合歡尖山、石門山、小奇萊已可見部分杜鵑開花，但3月山區雨量大、還曾下雪，開花率僅2成，其餘都只是花苞，太管處也提醒遊客，不要採摘花木、亂丟垃圾，也不要讓寵物走到步道，否則將依國家公園法開罰。
臉書粉絲頁「中橫路況交通資訊站」小編說，去年杜鵑花季，他目睹合歡山公路大塞車，救護車無法通行慘狀，遊客一窩蜂上山，已衝擊合歡山環境負載，甚至影響緊急救護，他懇請民眾配合高承載管制，利用非假日賞花，既可避免大塞車，也維護高山環境生態。
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