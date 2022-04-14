三月霪雨致芒果著果率低 雲縣府函請中央每公頃9萬補助

日前農民向縣府反應改良種芒果花受三月霪雨影響，花穗有結果不良情形，雲林縣政府農業處科長蔡蘭芬今天與改良場與農糧署人員，前往改良種芒果主要產區古坑鄉、斗六市、林內鄉會勘，以每公頃9萬元函請農委會救助，今日已正式送出公文。

蔡蘭芳表示，農業處今天與台南區農業改良場石研究院及農糧署中區分署雲林辧事處劉技士到主要產區古坑鄉、斗六及林內鄉勘查，改良種芒果受災達2成以上，達現金救助標準，已立即發公文給農委會，爭取每公頃9萬元現金救助。