三月霪雨致芒果著果率低 雲縣府函請中央每公頃9萬補助

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣芒果花受霪雨影響，著果率降低2成以上，縣府今函請農委會每公頃9萬元現金救助。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果花受霪雨影響，著果率降低2成以上，縣府今函請農委會每公頃9萬元現金救助。圖／雲林縣政府提供

日前農民向縣府反應改良種芒果花受三月霪雨影響，花穗有結果不良情形，雲林縣政府農業處科長蔡蘭芬今天與改良場與農糧署人員，前往改良種芒果主要產區古坑鄉、斗六市、林內鄉會勘，以每公頃9萬元函請農委會救助，今日已正式送出公文。

蔡蘭芳表示，農業處今天與台南區農業改良場石研究院及農糧署中區分署雲林辧事處劉技士到主要產區古坑鄉、斗六及林內鄉勘查，改良種芒果受災達2成以上，達現金救助標準，已立即發公文給農委會，爭取每公頃9萬元現金救助。

農業處代理處長蔡耿宇說，今年天氣不穩定，若其他作物有災損情形，農民可向當地鄉鎮公所通報，再由縣府彙整轄內災損後，會同改良場所及農糧署組成勘災小組確認災情，保障農民權益。

雲林縣芒果花受霪雨影響，著果率降低2成以上，縣府今函請農委會每公頃9萬元現金救助。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果花受霪雨影響，著果率降低2成以上，縣府今函請農委會每公頃9萬元現金救助。圖／雲林縣政府提供

農民 芒果 農糧署

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