飯後口腔怪味好困擾？網友熱議這幾款清新漱口水

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「漱口水」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大漱口水品牌網路聲量排行，以及五大漱口水選購考量有哪些。

有越來越多注重口腔保健的民眾除了基本的飯後潔牙，也會再搭配漱口水，希望藉此多一層口腔清潔的防護，更是不少人外出用餐後必備的口腔清潔品之一。

網推「刷樂」漱口水好入口 李施德霖口味選擇多

觀察網友熱議的漱口水品牌，可發現「刷樂」廣受大眾好評，日前有人請益「不辣的漱口水推薦？」，其中大部分民眾都推薦「刷樂！跟其他牌比真的很不辣」、「刷樂啊，連小孩都不嫌」，表示該排漱口水口味較不刺激，十分好入口，即使是兒童也適合使用。

TOP6漱口水品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「李施德霖」近來則是跟各大知名Youtuber合作推出介紹影片，吸引許多網友目光，除了線上行銷外，李施德霖因漱口水口味眾多，也是許多民眾日常購買漱口水的好選擇之一，有網友就發問「李施德霖漱口水口味真的多，用膩了還可以換口味」，引發民眾熱議，並回應表示「真的超多，每次都選不太出來…」；而由老字號品牌「黑人牙膏」改名的「好來」漱口水，則因價格實惠，且時常在各大通路祭出優惠，因此深受許多小資族喜愛，有網友就分享「藥妝店的好來漱口水很常打折，又會送一些牙膏之類的，真的很划算」，推薦給有預算考量的民眾做參考。

漱口水「防口臭」真有效？甜甜莓果味不刺激

接著觀察漱口水的五大熱議選購因素，可發現民眾最在意漱口水的「功效」問題，有網友就詢問「戴口罩很容易聞到自己口臭，刷牙好像也沒用，怎麼辦？」，讓許多民眾紛紛回應「用漱口水，防口臭真的有用」、「前陣子也這樣，但三餐飯後漱口水真的差很多」；另外也有網友分享「使用漱口水後，蛀牙的頻率下降了」，並表示搭配良好的刷牙習慣，漱口水可大大增加民眾的口腔健康。

TOP5漱口水選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，也有網友同樣在意漱口水的「口味」，有民眾就分享「最近用了莓果口味的漱口水，甜甜的不刺激，很喜歡」，但也有網友表示「漱口水就是要涼爆！我都用雙倍薄荷的，早上起床超醒腦」；而「價格」也是選購上的考量要點，有民眾就請益「漱口水怎麼買才划算？」，引發網友熱議，其中許多人表示「電商通路常常打折，還會送牙膏，很划算」，也有民眾回應「可買家庭號，大容量算下來划算很多」，提供給小資族購買時做參考。

你也有使用漱口水的習慣嗎？沒有的話不妨參考上述的熱門品牌及選購考量，挑選適合自己的漱口水，搭配正確良好的刷牙習慣，加強口腔的清潔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》