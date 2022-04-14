福壽山農場驚見楓紅美景 賞楓期限預計至5月上旬

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
福壽山農場副場長王仁助提到，隨著溫度逐漸升高，花青素合成越來越少，葉綠素則逐漸增加，到了夏天就出現綠色，秋天則正好相反。圖／福壽山農場提供
福壽山農場副場長王仁助提到，隨著溫度逐漸升高，花青素合成越來越少，葉綠素則逐漸增加，到了夏天就出現綠色，秋天則正好相反。圖／福壽山農場提供

春天難得見楓紅！台中福壽山農場秋楓美景聞名全台，但4月初山區早晚溫度低，場內可見綠、紅楓葉交錯美景。福壽山農場副場長王仁助表示，隨著氣溫升高，楓葉也會逐漸轉綠，現在賞楓輕鬆又自在，預計至5月上旬仍可楓紅美景。

正值春天時節，福壽山農場櫻花、蘋果花陸續綻放，但最近竟有遊客發現，應於秋天才可見的「楓紅」美景，竟時序錯亂於4月春出現，相當驚訝。

福壽山農場表示，楓葉原於冬天飄落，但隨天氣變暖，新芽緩緩冒出，先是鮮豔的紅色，隨著葉子愈長愈大，顏色也跟著轉變，褪去紅色，留下翠綠。

福壽山農場副場長王仁助說，楓葉存有很多不同色素，如葉綠素、花青素、胡蘿蔔素等，分別會呈現出綠色、紅色及黃色；隨著季節更替，植物本身會產生變化，福壽山農場因位於海拔2600公尺，目前早晚溫度仍偏低，對葉中花青素的合成有利，而花青素在偏酸性環境下會呈紅色。

王仁助提到，隨著溫度逐漸升高，花青素合成越來越少，葉綠素則逐漸增加，到了夏天就出現綠色，秋天則正好相反；此次楓紅美景，預計可至5月上旬，歡迎民眾上山賞楓。

近日有遊客發現，應於秋天才可見的「楓紅」美景，竟時序錯亂於4月春，出現在福壽山農場。圖／福壽山農場提供
近日有遊客發現，應於秋天才可見的「楓紅」美景，竟時序錯亂於4月春，出現在福壽山農場。圖／福壽山農場提供

櫻花

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